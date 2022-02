Új-Zéland női futballválogatottja 5–0-ra kikapott az Egyesült Államok csapatától. Ez önmagában is fájó lehet a szigetország csapatának, hát még annak a játékosnak, aki öngóljaival már a félidőre háromgólos előnyhöz juttatta az amerikaiakat. Szegény védőt még az ág is húzta. Így eshetett, hogy előbb jobbal a hosszú felsőbe továbbította a labdát, majd vétlenül fejelt egy gólt, végül ballal is bepofozott egyet. Az első két öngól megvolt hat perc alatt, a harmadikra további fél órát kellett várni. Csak sejthetjük, hogyan érezhette magát Meikayla Moore, de az biztos, hogy nem az ő napja volt. Nem lehet könnyű megemésztenie a történteket. Talán némi magára erőltetett derűvel azzal vigasztalhatja magát, hogy az első gól egész szép volt.

A vétlen hibákat, az összeesküdni látszó körülmények okozta kudarcokat mielőbb el kell tudnia felejtenie a sportolónak, ha sikerre vágyik és fejlődni akar. Ismerünk egészen extrém példákat is erre. Mint emlékezetes, a vasárnap zárult téli olimpián a harminc kilométeresre rövidített ötven kilométeres sífutás egyik indulójának elfagyott a pénisze. Ez igen fájdalmas élmény lehetett. A finn sífutóval ráadásul nem is először fordult elő. Remi Lindholmnak tavaly is lefagyott egyszer. Nem lehetett könnyű elfelejteni az élményt, de a finn versenyzőnek sikerült. Tagadhatatlanul elkötelezett a sífutás iránt. Megkockáztatom, azért, mert leghőbb vágya egy fűthető sífutónadrág lehet.

Sportága válogatja, hogy melyikben milyen nehéz feledni a balszerencsés pillanatokat. Döntő pillanatban elhibázni egy lyukat a golf­pályán egészen más, mint bukni a hajrában egy kerékpár­versenyen. Amikor legközelebb be kell ütni a labdát, az aligha olyan, mint felépülve az esésből újra száguldani a mezőnnyel a kordonok közt hatvanas tempóval. A remegő kéz egyik esetben sem szerencsés, de talán a golfpályán könnyebben erőltet magára nyugalmat az ember.

A sikerre örökké éhes sportoló óhatatlanul győztes típus.

Olyan, aki el tudja fogadni, hogy nem uralhat mindig minden körülményt, de hisz abban, hogy a legfontosabb pillanatokban a felkészültsége átsegíti bármin. Van, hogy minden lövés kifelé pattan, van, hogy minden labdaérintésből öngól lesz, de ezt tudni kell ideiglenes állapotnak tekinteni. Menni kell tovább azzal a bizonyossággal, hogy a szívós munka meghozza az eredményt. Fontos, hogy a sportoló higgyen önmagában, tartsa szárazon a puskaport – esetleg bízzon a fűtőszálas sífutónadrágok mielőbbi megjelenésében.