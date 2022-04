Bartalis István, a magyar jégkorong-válogatott alapembere a feljutást tűzte ki a csapat céljaként a ljubljanai divízió I/A-világbajnokságon.

Bartalis az M1 aktuális csatornának elmondta: jelenleg fehérvári klubjában ünneplik a bajnoki idényt, csütörtökön (ma) a szurkolóikkal is találkoznak a városban. A múlt hét óta készülő válogatott kerethez csapattársaival csak a jövő héten csatlakoznak, és készülnek majd a május eleji vb-re.

A támadó emlékeztetett: az idei vb-idény az oroszok és a fehéroroszok kizárása miatt kicsit más lesz az eddig megszokotthoz képest, hiszen az A csoportban a franciák és az osztrákok foglalták el a helyüket a másodosztályból, ahová a helyükre csak egy csapat, a litván került.

Nem hiszem, hogy nagyon nagy különbség lenne a többi évhez képest, maximum annyi, hogy sokkal nagyobb esélyünk van megszerezni a feljutást érő első két hely egyikét

– mondta.

Minden egyes alkalommal, amikor jégre lépünk, nyerni szeretnénk, és most meg is van rá a lehetőség, hogy egy újabb történelmet írjunk, és újra a világelitben legyünk. Azt gondolom, hogy ez is lenne a cél

– nyilatkozta.

Klubcsapata, a Hydro Fehérvár AV19 idényéről Bartalis elmondta: az osztrák jégkorongligában (ICEHL) a bajnoki címért küzdöttek, így az elveszített döntő után jelenleg még egy kicsit „negatív élmény” van bennük, de pár héttel később már valószínű pozitívan fogják fel ezt a szereplést is. A fehérvári együttes először nyert párharcot a liga rájátszásában, mindjárt kettőt is – a negyeddöntőt 4-0-ra, az elődöntőt 4-1-re –, majd a fináléban mind a négy összecsapását elbukta a Salzburggal szemben. A jövőjét illetően a támadó kiemelte: valószínűnek tartja, hogy még a következő idényt is a fehérváriaknál tölti.

A Sean Simpson szövetségi kapitánya által irányított magyar együttes a vb előtt négy felkészülési mérkőzést játszik: csütörtökön (ma) 18 órától Miskolcon Ukrajna, jövő kedden Székesfehérváron Szlovénia, jövő csütörtökön Káposztásmegyeren ismét Ukrajna, majd április 28-án ugyanitt a Koreai Köztársaság lesz az ellenfél.

A ljubljanai divízió I/A vb-n a magyarok május 3-án a dél-koreai, 4-én a litván, 6-án a házigazda szlovén, 8-án pedig a számos székely hokissal felálló román válogatottal csapnak össze. Az első két helyezett feljut az elit vb-re, míg az utolsó kiesik a divízió I/B-be.

Borítókép: Bartalis István (b) és Magosi Bálint örül a gólnak a Tippmix Nemzetek Tornáján játszott Magyarország–Lengyelország jégkorongmérkőzésen a fővárosi Tüskecsarnokban 2020. november 5-én. Fotó: MTI/Kovács Tamás