Koch Róbert, a magyar férfi röplabda-válogatott szövetségi kapitánya kedden 20 fős keretet hirdetett a május végén kezdődő Ezüst Európa Liga-mérkőzésekre.



A keretben hat légiós kapott helyet, köztük a japán élvonalban szereplő Pádár Krisztián, a Franciaországban játszó Horváth Kristóf és a Bajnokok Ligája-résztvevő szlovén OK Merkur Maribor játékosa, Gergye Roland. A magyar bajnokságból a Kecskeméti RC adja a keretnek a legtöbb játékost, négyet, míg a bajnoki címvédő, Magyar Kupa-győztes Pénzügyőr SE-től és a rekordbajnok Fino Kaposvártól három-három röplabdázó kapott meghívót.



A férfi válogatott a házigazda jogán már biztos résztvevője az EL második vonalában a négyes döntőnek, mivel a Final Fournak a budapesti Tüskecsarnok ad otthont június 18-án és 19-én.

A magyar gárda az A csoportban kapott helyet, melyben eredetileg még a finn és az azeri együttes szerepelt volna, ám utóbbi visszalépett, így Pádár Krisztiánék csak az európai rangsor 12. helyén álló finnekkel csapnak össze idegenben és hazai pályán. Mindez azt is jelenti, hogy a magyarok mellett a finnek is ott lesznek majd a négyes döntőben, melynek másik két résztvevője a B csoport (Albánia, Bosznia és Hercegovina, Észak-Macedónia, Románia) első két helyezettje lesz.



Sűrű nyár elé néz a csapat, május-júniusban az Ezüst Európa Liga-csoportkör és a hazai rendezésű négyes döntő vár ránk, augusztusban pedig Európa-bajnoki selejtezőt játszunk, magasan kvalifikált ellenfelekkel - idézte a magyar szövetség honlapja a szövetségi kapitányt, akinek együttese Szlovákiával, Spanyolországgal és Georgiával csap majd össze az Eb-selejtezőben. "Amit ígérhetek: folytatom, amit tavaly elkezdtem, 20-22 fő alkotja a csapat gerincét, így tudok majd kialakítani egy egészséges versenyszellemet a potenciális kerettagok között. A játékosoknak érezniük kell a konkurenciát, hogy egymást húzzák a magasabb egyéni teljesítmény felé! A kapu mindenki előtt nyitva áll, aki jól teljesít, bekerül, aki nem, az kikerül, nekem továbbra is a legfontosabb a megfelelő hozzáállás!"



A magyar válogatott kerete:

Centerek:

Szabó Alpár (Kecskeméti RC), Gacs Dániel (Pénzügyőr SE), Kholman Norbert (Máv-Előre SC Foxconn), Tomanóczy Bálint (Kecskeméti RC)

Feladók:

Keen Cameron (UVC Holding Graz), Mikuláss Koch Marcell (UVC Holding Graz), Magyar Bálint (Pénzügyőr SE)

Átlók:

Pádár Krisztián (Toray Arrows), Pesti Marcell (Stichting Topvolleybal), Kovács Zoltán (Pénzügyőr SE), Varga Péter (Kecskeméti RC)

Nyitásfogadók:

Gergye Roland (OK Merkur Maribor), Blázsovics Péter (VRCK Kazincbarcika), Kecskeméti Bálint (Dunaújváros), Horváth Kristóf (Saint-Nazaire VB), Hubicska Patrik (Fino Kaposvár), Bögöly Gábor (Fino Kaposvár)

Liberók:

Bán Viktor (KISTEXT SE), Bozóki Bence (Fino Kaposvár), Török Zsombor (Kecskeméti RC)



A magyar csapat Európa Liga-programja:

május 28.: Finnország-Magyarország, csoportmeccs, Akaa

június 12.: Magyarország-Finnország, csoportmeccs, Budapest, Tüskecsarnok

június 18.: Final Four, elődöntő, Budapest, Tüskecsarnok

június 19., Final Four, bronzmérkőzés vagy döntő, Budapest, Tüskecsarnok

Forrás: MTI

Borítókép: A magyar válogatott tagjai ünnepelnek, miután 3-1-re nyertek a férfi röplabda Európa-liga ezüst diviziójának Magyarország - Bosznia-Hercegovina mérkőzésén a nyíregyházi Continental Arénában 2019. május 25-én.