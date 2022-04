A 101 évesen a világ legidősebb olimpiai bajnoka a saját lakásában kapta meg a Magyar Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal kitüntetést, melyet "minden idők legeredményesebb magyar tornászaként aratott világraszóló sikerei, példaértékű sportolói, edzői és tanári pályafutása elismeréseként" érdemelt ki.

"Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy átadhattam hivatalosan a kitüntetést. Ő mindannyiunk példaképe, miatta kezdett el sok ezer gyermek sportolni. Neki is köszönhető, hogy egészségesebb a társadalmunk. Az fantasztikus, hogy egy sportoló 101 évesen is ilyen aktív legyen, és ténylegesen tanulhatunk tőle még most is. Nagyon jó itt lenni a közegében, nagyon sokáig itt kell még maradjon velünk" - mondta az MTI-nek Szabó Tünde.

Szabó Tünde sportért felelős államtitkár (j) átadja Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornásznak a Magyar Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal kitüntetést a sportoló budapesti otthonában 2022. április 7-én. A világ legidősebb, 101 éves olimpiai bajnoka az 1952-es, helsinki olimpián talajon lett aranyérmes, négy évvel később Melbourne-ben megvédte címét, illetve győzött gerendán, felemás korláton és a kéziszercsapat tagjaként

Az államtitkár arról is beszámolt, hogy nagyon jó kedvű volt a legendás sportoló, akinek nagyon tetszett a kitüntetés.

Keleti Ágnes az 1952-es, helsinki olimpián talajon lett aranyérmes, négy évvel később Melbourne-ben megvédte címét, illetve győzött gerendán, felemás korláton és a kéziszercsapat tagjaként.