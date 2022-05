A szabolcsi együttes rendkívül kiegyensúlyozottan teljesített az idényben, a rajttól kezdve végig dobogós pozícióban állt, jutalmul kiléphet az európai porondra, indulhat a Konferencia-liga következő kiírásának selejtezőjében.

A ZTE sorozatban hat vereséggel zárta a szezont.

OTP Bank Liga, 33. forduló:

Kisvárda Master Good-ZTE FC 2-1 (1-1)

-------------------------------------

Kisvárda, Várkerti Stadion, v.: Pintér

gólszerzők: Leoni (13.), Karabeljov (92.), illetve Tajti (37., 11-esből)

sárga lap: Prenga (59.), illetve Lesjak (82.), Huszti (84.)

Kisvárda Master Good:

---------------------

Odincov - Kravcsenko, Melnyik (Zlicic, 88.), Prenga, Peteleu (Hej, 88.) - Karablejov, Ötvös (Makowski, 76.), Bumba (Navratil, 76.), Asani, Leoni - Camaj (Mesanovic, 65.)

ZTE FC:

-------

Demjén - Lesjak, Serafimov, Mocsi, Gergényi - Huszti, Spoljaric (Halilovic, 67.), Tajti, Sankovic, Bedi - Meshack (Szalay, 78.)

Aktívabban kezdett a Kisvárda, hamar vezetést is szerzett, majd egy ideig a folytatásban is uralta a játékot. Fél óra elteltével aztán kissé kényelmessé váltak a hazaiak, több teret engedtek a vendégeknek, akiknek ugyan kaput eltaláló lövése alig akadt, de Kravcsenko kezezése miatt - utólagos videobírós elemzés után - büntetőt kaptak. A 11-est Tajti magabiztosan értékesítette.

A szünetet követően visszaesett a színvonal, sok volt a hiba mindkét oldalon, helyzet pedig nem nagyon alakult ki. A hajrában a Kisvárda állt közelebb a győztes gól megszerzéséhez, s az utolsó pillanatban, egy gyors ellentámadás végén be is talált.

Borítókép: Ötvös Bence (pirosban) alapembere volt a kisvárdai történelmi szereplésnek (Kovács Péter/NSO)