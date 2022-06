Gálfi Dalma sok versenyen szeretne elindulni a nyáron, mert annak végére szeretne bekerülni a legjobb nyolcvanba a női teniszezők világranglistáján.

A WTA-rangsorban jelenleg 96. magyar játékos az M1 aktuális csatornának szerdán elmondta, sok megvédeni való pontja lesz a következő hónapokban, ezért azzal lenne elégedett, ha azok mellé sikerülne szereznie is néhányat.

"Nincs betervezve pihenés, sűrű lesz a program, amely nyilván az eredményektől és a fizikai állapotomtól függően változhat majd" - fogalmazott a 23 éves játékos.

A most zajló Roland Garrosról - amelyen egyesben az első, párosban a második körben búcsúzott - kijelentette, fájó szívvel gondol vissza az egyéni kiesésre, mert két mérkőzéslabdája is volt, de a párosra már jó érzésekkel állt ki, mert volt három napja lecsillapodni. Hangsúlyozta: ebből a tornából is próbál tanulni és építkezni.

"Még meg kell szoknom, hogy a főtábláról indulok és nem kell három mérkőzést lejátszanom a selejtezőben, mert ez utóbbiak segítettek csökkenteni a feszültséget" - tette hozzá Gálfi Dalma, aki párosban csak a nagy tornákon fog elindulni, egyébként az egyéni küzdelmekre koncentrál.

A balatonfüredi teniszező jövő héten a valenciai WTA-versenyen indul, ami után füves pályás tornákkal készül a wimbledoni Grand Slam-tornára.

Forrás: MTI

Borítókép: Gálfi Dalma a szerb Olga Danilovic ellen játszik a francia nemzetközi teniszbajnokság női egyesének első fordulójában a párizsi Roland Garros Stadionban 2022. május 22-én.