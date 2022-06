Jövő hét pénteken kerül sor a Mozgás Éjszakája sportfesztiválra.

A szervezők bejelentése szerint 25 mozgásformát lehet kipróbálni a Hősök terén és a megújult Városligetben.

Az Ötpróba programsorozat rendezvényeként a kínálatban szerepel többek között zumba, latin tánc, spinning, fitnesz, SUP, sárkányhajó, jóga és teqball.

A résztvevők indulhatnak éjszakai futóversenyen is rövid- (3250 m), közép- (6540 m) vagy hosszútávon (10300 m), bringázhatnak, de görkorival is teljesíthetnek ötpróba pontokért, a GeoGo alkalmazást használva. Még túrázni is lehet, érintve az új Néprajzi Múzeum tetejét.

A részvétel ingyenes.

Borítókép: Érdeklődők tornáznak a Mozgás Éjszakáján a fővárosi Hősök terén 2015. június 27-én este. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd