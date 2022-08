OTP Bank Liga, 6. forduló: MOL Fehérvár FC–Kecskeméti TE 2-1 (1-1)

Székesfehérvár, 2016 néző, v.: Farkas Á.

gólszerzők: Nego (31.), Stopira (90.), illetve Katona B. (40.)

sárga lap: Kastrati II (71.), Hangya (94.), illetve Katona B. (33.), Varga Á. (82.)

Fehérvár:

Rockov - Nego, Fiola, Larsen, Stopira, Hangya - Rúben Pinto (Sabanov, 92.), Pokorny (Dárdai, 72.) - Bamgboye (Kastrati II, 66.), Kodro (Zivzivadze, 72.), Bumba (Schön, 66.)

Kecskemét:

Varga Á. - Rjasko, Pejovics (Szalai G., a szünetben), Belényesi, Meszhi (Duranovic, 68.) - Szuhodovszki (Nagy K., 61.), Vágó, Katona M., Zeke - Szabó L. (Szabó A., 81.), Katona B. (Gréczi, 61.)

Az első negyedóra fehérvári fölénnyel telt, Funsho Bamgboye keresztlécen csattant távoli lövése is ezt jelezte. A Kecskemét masszív védekezésből igyekezett veszélyt teremteni a hazai kapu előtt, ebből szinte semmi nem valósult meg. A Fehérvár félóra elteltével – Nego Loic kapáslövésével – megszerezte a vezetést, és úgy tűnt, hogy előnnyel vonulhat pihenőre. Hogy ez mégsem így lett, arról a hazai kapus, Emil Rockov tehetett, aki egy hazagurított labdába rosszul ért bele és a tőle elpattanó játékszert Katona Bálintnak nem volt nehéz az üres kapuba passzolni.

A második félidő is fehérvári fölényben telt, azonban Bamgboye les miatt érvénytelenített találatán kívül nem sok említésre méltó helyzetük volt a házigazdáknak. A vendégek továbbra is a védekezést helyezték előtérbe és bíztak a kontratámadásaikban. A hajrában a kapujához szegezte a Fehérvár a Kecskemétet, Varga Ádám azonban sokáig mindent védett, de Stopira fejesnél már ő is tehetetlen volt. Ezzel a forduló előtt kiesőhelyen tanyázó Fehérvár elvette a dobogós helyen álló Kecskemét veretlenségét.