A magyar bajnok már a 13. percben vezetést szerzett az argentin Carlos Auzqui révén, a szünet előtt pedig Adama Traoré növelte az előnyt. Utóbbi rögtön a fordulás után is betalált, a végeredményt pedig a bosnyák Eldar Civic állította be a hosszabbításban.

A visszavágót egy hét múlva Dublinban rendezik. A párharc győztese a második számú európai kupasorozat, míg a vesztese a Konferencia-liga csoportkörében szerepelhet ősszel.

A Ferencváros (jobbról) és az ír csapat játékosai a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének negyedik fordulójában játszott Ferencváros–Shamrock Rovers mérkőzés előtt a Groupama Arénában 2022. augusztus 18-án.

Fotós: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Európa-liga, selejtező, 4. (utolsó) forduló, első mérkőzés: Ferencváros–Shamrock Rovers (ír) 4-0 (2-0)

Groupama Aréna, 15 239 néző, v.: Glenn Nyberg (svéd)

gólszerzők: Auzqui (13.), Traoré (35., 48.), Civic (94.)

sárga lap: Auzqui (27.), Knoester (45+2.), illetve Hoare (13.), Grace (48.), Farrugia (72.)

Ferencváros:

Dibusz - Wingo, Botka, Knoester, Pászka (Civic, 84.) - Besic (Vécsei, 70.), Laidouni - Auzqui (Marquinhos, 63.), Nguen, Traoré (Mercier, 84.) - R. Mmaee (Boli, 63.)

Shamrock Rovers:

Mannus - Hoare, Cleary, Grace - Gannon (Farrugia, 60.), Watts (Ferizaj, 70.), O'Neill, Kavanagh (Byrne, 60.), Lyons - Gaffney (Towell, 60.), Greene (Tetteh, 79.)

A ferencvárosi gól szerzője, Adama Traoré (j) a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének negyedik fordulójában játszott Ferencváros és az ír Shamrock Rovers mérkőzésen a Groupama Arénában 2022. augusztus 18-án.

Fotós: Illyés Tibor / Forrás: MTI

A Ferencváros a várakozásoknak megfelelően az első perctől magához ragadta a kezdeményezést. Bár a vendég játékosok fizikailag erősebb felépítésűek voltak, sebességben messze elmaradtak a hazai futballistáktól, akik ezt kihasználva vezették a veszélyes támadásaikat.

Nem kellett sokat várni az első magyar helyzetre, de Ryan Mmaee lövése a bal kapufán csattant. Tulajdonképpen csak idő kérdése volt, mikor érik góllá a ferencvárosi fölény, erre a 13. percben került sor. A vezetés megszerzése után valamelyest visszavett a tempóból a magyar bajnok, ennek nyomán fölénye megmaradt, de újabb helyzeteket nem tudott kidolgozni. Eleinte az ivószünet sem segített a hatalmas hőségben egyre kényelmesebbé váló iramon, de a szünet előtti percekben ismét beszorult az ír csapat. Előbb Ryan Mmaee nagyszerű cselsorozat után ismét a kapufát találta el, majd alig egy perccel később okos gólpasszát Traoré váltotta gólra.

A harmadik ferencvárosi gól szerzője, Adama Traoré (k), mellette Sean Hoare, az ír csapat játékosa a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének negyedik fordulójában játszott Ferencváros–Shamrock Rovers mérkőzésen a Groupama Arénában 2022. augusztus 18-án.

Fotós: Illyés Tibor / Forrás: MTI

A folytatásban sem változott a játék képe, nem volt egy súlycsoportban a két gárda, Traoré második góljával pedig hamar magabiztossá tette az előnyt. A harmadik gól végleg megtörte a szigetországiak ellenállását, ugyanis sorra futottak végig a gyors és közönségszórakoztató hazai akciók, záporoztak a lövések a vendégek kapujára.

A csapattársak érezhetően gólt akartak rúgatni a súlyos sérülése után alig néhány hete visszatért Ryan Mmaeeval, de a marokkói támadó a legnagyobb ziccereket is elhibázta, így nem nőtt tovább a különbség. A hajrában a Ferencváros már nem erőltette a támadásokat, de még így is volt néhány lehetősége, amelyek közül az egyiket a csereként beálló Civic váltotta gólra, ezzel a hosszabbításban jószerivel eldöntötte nemcsak a meccset, hanem a párharcot is.

A ferencvárosi Ryan Mmaee (j2) és Andrew Lyons, az ír csapat játékosa a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének negyedik fordulójában játszott Ferencváros - Shamrock Rovers mérkőzésen a Groupama Arénában 2022. augusztus 18-án.

Fotós: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Nem lehet minden helyzetből gólt szerezni, úgyhogy örülünk a 4-0-s eredménynek. Ez az előny nem változtat semmit a hozzáállásunkon, mert vár még ránk egy visszavágó és azzal együtt egy hosszú utazás. Az ellenfelünk pedig Írországban biztosan erősebb lesz

– értékelt Sztanyiszlav Csercseszov, a Ferencváros orosz mestere, aki azt reméli, hogy Ryan Mmaeenak legközelebb több szerencséje lesz és sikerül betalálnia.

Jobb csapattól kaptunk ki, amely nagyon erős támadásban, ráadásul fontos pillanatokban szerezte a gólokat. Kiváltképpen a második félidő elején a harmadik találat törte meg az együttesemet. Az egyéni hibák is hozzájárultak a vereséghez, de csapatként kaptunk ki

– mondta Stephen Bradley, a Shamrock Rovers vezetőedzője, aki az AC Milanhoz hasonlította a Ferencvárost.

A Ferencváros csütörtök este az ír Shamrock Roverst fogadja a Groupama Arénában a labdarúgó Európa-liga rájátszásának első mérkőzésén.

Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző abban bízik, hogy a Ferencváros labdarúgócsapata kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt majd csütörtökön a Shamrock Rovers ellen az Európa-liga selejtezőjének utolsó fordulójában.

Az első mérkőzés – melyet az M4 Sport közvetít – 18.30-kor kezdődik a Groupama Arénában. A visszavágót egy héttel később Dublinban rendezik.

A párharc győztese az Európa-liga, a vesztese a Konferencia-liga csoportkörében szerepelhet.

A Ferencváros kerete a Shamrock Rovers elleni EL-selejtezőre

Kapusok: Bogdán Ádám, Dibusz Dénes

Hátvédek: Adnan Kovacevic, Botka Endre, Eldar Civic, Mats Knoester, Pászka Lóránd, Henry Wingo, Samy Mmaee

Középpályások: Muhamed Besic, Xavier Mercier, Aissa Laidouni, Anderson Esiti, Vécsei Bálint, Kristoffer Zachariassen

Csatárok: Adama Traoré, Carlos Auzqui, Franck Boli, Marquinhos, Ryan Mmaee, Tokmac Nguen