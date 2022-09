Az FTC továbbra is hibátlan a bajnokságban, és fölényesen vezet még úgy is, hogy riválisainál kevesebb mérkőzést játszott. A zöld-fehér gárda hatodik meccsét is megnyerte, ezeken ötödször nem kapott gólt, de már 18-szor volt eredményes.

Az együttes legközelebb csütörtökön az Európa-ligában lép pályára, a csoportkör második fordulójában a Monaco vendége lesz.

A pontvadászat két meghatározó együttesének rangadóján - az előző bajnokság végén és a mostani forduló előtt is ez a két csapat állt az első és a második helyen - a kezdőkben mindössze két olyan játékos kapott lehetőséget, aki Magyarországon született: mindkettő az alaposan rotált ferencvárosiaknál. A hazaiaknál Pászka Lóránd kézdivásárhelyi, a vendégeknél pedig Hindrich Ottó kolozsvári születésű.

A kényelmes tempójú, sportszerű, kevés párharcot, ám így is élvezhető futballt hozó első félidő elején a Kisvárda az ellenfél kapujáig is el tudta vinni támadásait, bár ott nagy veszélyt már nem jelentett.

A Ferencváros játékát sok technikai hiba jellemezte - főként védekezésben akadtak gondjaik a labda kihozatalánál -, de a felvonás közepére azért mezőnyfölényhez és helyzetekig jutottak a hazaiak. Laidouni szabadrúgásból a kapufát találta el, Marquinhos lövését bravúrral védte Hindrich, majd Civicet buktatták büntetőt érően, amit Ryan Mmaee váltott gólra. Mindez hét perc leforgása alatt. A szünetig aztán továbbra is a mezőnyben folyt a hullámzó játék, a gól egyik csapatban sem volt benne.

Fordulás után azonnal az FTC ragadta magához a kezdeményezést, Ryan Mmaee pedig a 63. percben egy beadás után kettőre növelte góljainak számát, valamint a felek közötti különbséget. Tíz perc sem kellett, eldőlt a találkozó, Samy Mmaee szöglet után fejesből volt eredményes.

A folytatás nyílt, közönségszórakoztató futballt hozott, a hazaiaknál ziccerekkel, a vendégeknél helyzetekkel, de az állás már nem változott.