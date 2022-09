Ettől az évtől a Magyar Állami Operaház ad otthont az M4 Sport-Az Év Sportolója Gálának, amelyet a következő három évben is az M4 Sport közvetít majd élőben.

A rendezvény keddi sajtótájékoztatóján Ókovács Szilveszter, az operaház főigazgatója jelentette be, hogy az esemény átköltözik eddigi "otthonából", a Nemzeti Színházból.

Hozzátette: "én is úgy gondolom, hogy a magyar sportnak a legmagasabb polcon van a helye, az opera pedig az összművészetek háza, ahol minden művészeti ág találkozik, így ennek a gyönyörű épületnek be kell fogadnia a sport mint egy másik művészeti ág, legkiválóbb képviselőit is".

Ókovács Szilveszter reményét fejezte ki, hogy "az ország legnagyobb színpada" ki tudja majd szolgálni a közönség, valamint a televíziós közvetítés igényeit.

Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója bejelentette, hogy a következő három évben is az M4 Sport közvetíti majd élőben az ország legjobb sportolóinak díjazását. Kiemelte, a gála eddig is nagyon nézett eseménye volt a televíziós csatornának.

"Örülünk az új helyszínnek, mert az opera a kultúra egyik szentélye" - fogalmazott a vezérigazgató. Hozzátette, hogy "már most garantált, hogy nehéz lesz dönteniük a sportújságíróknak, mert a magyar sportnak eredményes év volt az idei".

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár hangsúlyozta: az új helyszín miatt a szervezők számára jó hír, hogy az eddigi nagyjából 600 helyett most már csaknem 1000 vendéget tudnak majd fogadni.

"Egy ilyen rendezvény széles körben ismerteti meg honfitársainkkal a hazai sportvilág kiválóságait, az ő eredményeiket, valamint az általuk képviselt értékeket" - jelentette ki az államtitkár, aki arról is beszélt, hogy az M4 Sport élő közvetítésének köszönhetően "a háztartásokba is be tudjuk csempészni a sportot".

"Ezzel talán egy kicsit elősegítjük annak a célnak az elérését, amelyet az államtitkárságunk megfogalmazott, hogy sportnemzetből sportoló nemzetté váljunk" - mondta Schmidt Ádám, aki szerint "fantasztikus volt az idei év a magyar sportban".

Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) elnöke emlékeztetett arra, hogy az esztendő legjobb sportolóinak megválasztása 1958 óta zajlik megszakítás nélkül, s ehhez mindig kapcsolódott valamilyen ünnepség vagy gála.

Az esemény Nemzeti Színházba költöztetése mérföldkő volt több szempontból is, például azért, mert egybe esett az új nemzeti televíziós sportcsatorna, az M4 Sport indulásával

- mondta.

Az MSÚSZ elnöke kiemelte, hogy a Nemzeti Színházban hét díjátadó gálát rendeztek meg, de amikor értesültek róla, hogy az opera épületét felújítják, akkor elgondolkodtak az esemény átköltöztetésének lehetőségén. "Nekünk mindig szem előtt kell tartanunk, hogy a magyar sport hagyományaihoz, eredményeihez és ambícióihoz méltó körülményeket teremtsünk erre az ünnepségre" - fogalmazott.

Szöllősi György elmondta: a továbbiakban is szeretnének neves hazai és külföldi vendégeket meghívni a gálára.

Legitimmé teszi a szavazást, hogy évek óta több mint 400 sportújságíró vesz részt az online voksoláson és a Magyar Olimpiai Bizottság Gyulay Zsolt elnök elmondása alapján a következő gálában az eddiginél aktívabb szerepet szeretne vállalni - tette hozzá a MSÚSZ elnöke.

Szöllősi György elmondta, hamarosan bejelentik kategóriánként a 10 jelöltet, ezeket a névsorokat az MSÚSZ elnöksége állítja össze, aztán indul a szavazás és nagyjából a gála előtt tíz nappal hozzák majd nyilvánosságra az első három helyezett nevét minden kategóriában.

A 2022-es sporteredményeket ünneplő M4 Sport-Az év sportolója gálát január 9-én tartják a Magyar Állami Operaházban.

Forrás: MTI