Ha úgy vesszük, nem túl jó hír érkezett Dunaszerdahelyről. A szlovák élvonal egyik legerősebb klubja, a magyar hátterű DAC még kedden óriási meglepetésre kiesett a Szlovák Kupából, miután 2–1-re kikapott a másodosztályú Homonna vendégeként. Ez tényleg nagy blama, még akkor is, ha a csapat a bajnokságban is hullámzóan szerepel, bár még így is a harmadik helyen áll, mindössze két ponttal lemaradva a Spartak Trnavától, amely ráadásul egy meccsel kevesebbet játszott, és az élen álló Slovan Bratislava előnye is csak hat pont.

Ez azért szomorú, mert külföldön a Dunaszerdahely alkalmazza a legtöbb magyar futballistát, szám szerint ötöt: a kapus Veszelinov Dániel mellett Kalmár Zsoltot, Szendrei Ákost, Szánthó Regőt és Balogh Norbertet, ezért nyilván tényleg nem jó a csapat kudarcairól értesülni. Nemrég még ott játszott Hahn János is, ám ő hazajött Paksra, de így is elég tekintélyes ez a kontingens. És most ott tartunk, hogy a kupafiaskónak lett magyar áldozata, mert a klubvezetés úgy döntött, nem megy el szó nélkül a csúfos eset mellett.

Érdekes idézni Jan van Daele sportigazgató indoklását: „Klubként mindent megteszünk a játékosainkért, olyan szakmai feltételeket teremtettünk, amelyekkel Közép-Európában kevés klub büszkélkedhet. Az az érzésünk támadt azonban, hogy minél többet adunk a játékosoknak, annál kevesebbet kapunk vissza tőlük. Ennek véget kell vetni. Az utolsó csepp a pohárban a Homonnán elszenvedett kupakudarc volt, amely után úgy döntöttünk, hogy azonnali hatállyal elbúcsúzunk két játékosunktól, akiket átmenetileg kizártunk az első csapat keretéből.”

Ha most valaki arra számít, hogy egy csavarral rátérünk a Ferencváros iváncsai megszégyenülésére a Magyar Kupában, az téved. Kétségtelen, könnyű áthallásokat találni a két eset között, de bármennyire is csábító lenne ez az út, zsákutcába vezetne. A Fradi futballistái tényleg leégették magukat szerdán, de ne felejtsük el, rájuk nem fogható, hogy csak kapnak, hiszen a továbbjutás küszöbén állnak az Európa-ligában. Sokkal inkább ott kapcsolódik ez a magyar futballhoz, hogy

az egyik száműzött játékos Dunaszerdahelyen Balogh Norbert, akit néhány éve Maurizio Zamparini, a Palermo korábbi elnöke a magyar Cavaninak nevezett.



Ő most oda jutott, hogy a DAC fiókcsapatába, a másodosztályú Somorjába vezényelték. Nem titkoltan tanulni, ami elsőre viccesen hangzik, de nem az: a Somorja tele fiatalokkal kiverte a Szlovák Kupából az élvonalbeli Zsolnát, elsősorban a remek mentalitásával. Kár, hogy ezt egy profinak tanulnia kell.