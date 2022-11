A DAC sérülésből felépült középpályása mellett először kapott meghívót a szakvezetőtől Németh András, a Genk fiatal támadója is.

"Nagyon örülök az eddig sérült játékosok visszatérésének, hiszen mindhárman már a válogatott alapembereinek számítanak"

- utalt a kerethirdető sajtótájékoztatón az olasz szakvezető arra, hogy Sallai Roland és Nagy Zsolt is felépült.

"Szalai Ádám visszavonulása komoly feladat elé állít minket, így ez most tökéletes pillanat arra, hogy Németh András megmutassa, készen áll-e már a felnőtt nemzetközi futballra is. A lehetőség adott számára és bízunk benne, hogy élni fog vele".

A Genk támadójával - aki szerdán lesz 20 éves - kapcsolatban kifejtette, a középcsatár szerepére rajta kívül Ádám Martin jöhet szóba, viszont az utóbbi időben keveset játszik a klubjában, legtöbbször csak a meccsek utolsó perceiben cserélik be, így számukra is kérdés, mit bízhatnak rá. Megjegyezte, szerkezetváltás esetén hamis kilencessel is futballozhat a válogatott, mint tette azt a Wembley Stadionban az angolok ellen, amikor Sallai játszott ebben a szerepben.

"Mindkét meccs útmutatást fog adni a jövő tavasszal rajtoló Eb-selejtezőkre. Ahogy mostani ellenfeleink, úgy csoportriválisaink egyike sem betonozza be magát, nem olyan csupán védekezésre koncentráló csapatokra készülünk, mint amilyen például San Marino és Andorra" - mondta Rossi, aki nem zárta ki a két cserekapus, Szappanos Péter és Tóth Balázs szerepeltetését sem.

A kerethez pénteken, a luxembourgi mérkőzés után csatlakozó Dzsudzsák Balázsról elmondta, hogy a debreceni játékos pályafutása során sokat tett le az asztalra, a magyar futball sokat köszönhet neki. Ahogy Rossi fogalmazott, az eddigi 108 válogatott szereplés nem a véletlen műve, és megérdemli a búcsúmeccset, amire most kínálkozott lehetőség. Dzsudzsák a görögök elleni, 109. fellépésével Király Gábort maga mögött hagyva egyedüli rekorder lesz a válogatottságot tekintve.

"Szép keretbe foglalja válogatottbeli pályafutását, hogy 2007-ben Görögország ellen debütált a nemzeti csapatban, majd egy évvel később az első gólját is ellene lőtte, most pedig ellene búcsúzik a válogatottól" - mondta Rossi.

A nemzeti együttes jövő csütörtökön Luxemburgban lép pályára, három nappal később hazai pályán a görögökkel játszik barátságos mérkőzést. Utóbbira még lehet belépőt váltani az MLSZ közlése szerint.

A keretbe visszatérő Kalmár Zsolt a közmédiának elmondta: sérülése után első célja az volt, hogy visszakerüljön klubcsapatába, a DAC-ba, a második pedig az, hogy ismét tagja legyen a válogatott keretnek.

"Nagyszerű érzés töltötte el a szívemet, hiszen tudom, mennyi munkát, akaratot és időt tettem abba, hogy elérjem ezeket a céljaimat. Nagyon büszke vagyok, hogy ismét ott lehetek a válogatottban, egy nagyon jó válogatottban" - nyilatkozta. A középpályás kiemelte: a visszatérését követően egyre jobb fizikai állapotban érzi magát, formája is hétről hétre javul, a két felkészülési mérkőzésre pedig tétmeccsként tekint.

"Mindenki meg akarja mutatni, hogy ott akar lenni és ott akar maradni a válogatottban" - mondta.

Németh András kiemelte: különleges érzés volt, amikor felhívták a válogatottól, ami meglepetésként érte, és először el sem akarta hinni.

"Nekem ez egy álom volt, de szerintem minden focistának ez az álma, hogy a nemzetét tudja képviselni. Nekem ez óriási dolog" - nyilatkozta. A támadó elmondta: az előző, szeptemberi kerethirdetést követően beszélt Marco Rossival, és a szövetségi kapitány felhívta a figyelmét arra, miben kellene fejlődnie ahhoz, hogy meghívja őt a keretébe.

"Azt mondta, tudja, hogy jól támadok, nála viszont a csapategységgel kezdődik a válogatott játéka: együtt védekezünk, együtt támadunk. A védekezésben kellett nekem lépéseket tennem, és erre próbáltam minél jobban koncentrálni a Genkben" - közölte.

A magyar labdarúgó-válogatott kerete:

kapusok:

Dibusz Dénes (Ferencváros), Szappanos Péter (Budapest Honvéd), Tóth Balázs (Puskás Akadémia)

védők:

Bolla Bendegúz (Grasshoppers), Botka Endre (Ferencváros), Fiola Attila (MOL Fehérvár), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Mocsi Attila (ZTE FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia), Willi Orbán (RB Leipzig), Szalai Attila (Fenerbahce)

középpályások:

Baráth Péter (DVSC), Kerkez Milos (AZ Alkmaar), Kleinheisler László (NK Osijek), Nagy Ádám (AC Pisa), Nego Loic (MOL Fehérvár), Styles Callum (Millwall), Vécsei Bálint (Ferencváros)

támadók:

Ádám Martin (Ulszan Hyundai), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Kalmár Zsolt (DAC), Németh András (Genk), Sallai Roland (Feiburg), Szoboszlai Dominik (RB Leipzig) + Dzsudzsák Balázs (Debreceni VSC) a görögök elleni mérkőzésre