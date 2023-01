Az olimpiai család is köszöntötte a 102. életévét betöltő ötszörös olimpiai bajnok tornászt, Keleti Ágnest. A MOB elnöke, Gyulay Zsolt mellett dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, valamint Gyurta Dániel, a NOB Sportolói Bizottságának magyar tagja is jókívánságait fejezte ki a jeles esemény alkalmából. A Magyar Torna Szövetség képviseletében Altorjai Sándor főtitkár, valamint Berki Krisztián olimpiai bajnok tornászunk gratulált személyesen – számolt be az ünnepségről a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB).

Az 1921. január 9-én született Keleti Ágnes 2018. február 16-án lett a világ legidősebb olimpiai bajnoka a nyári játékokról, 97 évesen, miután a bahamai Sir Durward Knowles 101 éves korában elhunyt. Előtte a magyar vízilabdázó, Tarics Sándor számított a legidősebb ötkarikás bajnoknak – ő 2016 májusában, 102 éves korában hunyt el.

Keleti Ágnes tíz olimpiai érmével, közte öt aranyával minden idők legeredményesebb magyar sportolóinak rangsorában Gerevich Aladár (10/7) mögött a második, egyben ő a legtöbb olimpiai éremmel rendelkező magyar női sportoló és a legeredményesebb magyar tornásznő.

Keleti Ágnes 1952-ben (Helsinki) egy, 1956-ban (Melbourne) négy olimpiai aranyat nyert a tornaversenyeken, de az ötkarikás játékokról van három ezüst- és két bronzérme is.

Fotó: Szalmás Péter / Forrás: MOB

Az ünnepelt Klein Ágnes néven látta meg a napvilágot 1921. január 9-én, Budapesten. A sport szeretetére és fontosságára édesapja nevelte, aki maga is aktív életet élt, túrázott, evezett a Dunán, mely kikapcsolódásokba már kiskorától kezdve Ági néni is bekapcsolódott. Ha a sors másként akarja, talán ma, mint neves csellistát ismernénk őt, hiszen 18 éves koráig zenélt, még a Zeneakadémián is fellépett. Ám végül győzött a torna, a többi pedig – ahogy mondani szokták – történelem…

Gyurta Dániel, Gyulay Zsolt és Berki Krisztián is köszöntötte Keleti Ágnest

Fotó: Szalmás Péter / Forrás: MOB

Talán soha nem ment keresztül a világ annyi változáson, mint az elmúlt 102 évben. Ági néni élettörténete példaértékű lehet mindannyiunk számára, hiszen nem véletlenül lesz valaki ötszörös olimpiai bajnok, vagy teremti meg szinte a semmiből egy másik ország tornasportját. Ági néni élete sokszor nem volt tündérmese, de még a legsötétebb, legkilátástalanabb helyzetekben sem hagyta el az a kivételes életszeretete, amely a mai napig jellemzi.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a közösségi oldalán is felköszöntötte a 102 éves Keleti Ágnest.

A Duna TV január 9-én, hétfőn 20.45-kor tűzi műsorra a Keleti Ágnesről szóló portré-dokumentumfilmet, az Aki legyőzte az időt – Keleti Ágnes című, 81 perces alkotást.