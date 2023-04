Mindkét együttes sok hibával kezdte a mérkőzést, a kispestiek enyhe fölénye csupán szögletekben mutatkozott meg. A hazaiak először a 26. percben kerültek helyzetbe, erre még egy-egy alkalommal volt példa mindkét oldalon a szünetig, de gól nem született az alacsony színvonalú első félidőben, amely kaput eltaláló lövés nélkül ért véget.

A 54. percben Holender Filip 17 méterről a keresztlécet találta telibe, a túloldalon pedig az 58. percben a csereként beállt Jairo Samperio lőtt kevéssel a kapu mellé. Némileg felgyorsult a játék, Szivacski Donát előtt is ígéretes lehetőség adódott, de nem élt vele. A vendégek részéről Nikola Mitrovicnak volt egy kapáslövése, de Uram János védett, vagyis ebben a játékrészben már a kapusoknak is volt dolguk, ha nem is gyakran.

A 85. percben Keresztes lövése a kapu előterében Iyinbor lábáról Nenad Lukic elé pattant, ő pedig közelről magabiztosan a hálóba továbbított, ezzel dőlt ez a találkozó.