Dárdai Pál a harmadik kinevezése utáni néhány hétben nem tudott csodát tenni az akkoriban a Bundesliga utolsó helyén toporgó Herthával, amely a szezon végén elbúcsúzott a német élvonaltól – írja a Magyar Nemzet.

Dárdai Pál, a Hertha BSC vezetõedzője a német első osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott Bayern München -Hertha BSC mérkőzés kezdete előtt Münchenben 2023. április 30-án

Fotó: Ronald Wittek / Forrás: MTI/EPA

A Hertha azóta több trénerrel is tárgyalt az esetleges közös munkáról, de a Kicker német lap értesülése szerint egyikükkel sem született megegyezés, ehelyett Dárdai irányítása alatt próbálja meg a gárda kiharcolni a feljutást az első osztályba. Mivel már a klub többségi tulajdonosa, a 777 Partners is jóváhagyta a döntést, hamarosan a bejelentésre is sor kerülhet.

