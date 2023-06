„Az volt a célunk, hogy a világbajnokság túlmutasson egy világeseményen, az atlétikára irányítsa a figyelmet a versenyek előtt és után is” – mondta Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, a vb kormánybiztosa, majd arról beszélt, hogy az ország számára nagy lehetőség a világbajnokság, hiszen sokan láthatják Budapest szépségeit, az esemény fellendíti a turizmust, tovább erősíti Magyarország jó hírnevét a világban.

A legfontosabb cél, ami a világon egyedülálló Sulihős program révén már részben teljesült is, hogy az atlétikai világbajnokság hatására sok tízezer magyar, fiatal és idősebb kezdjen el sportolni

– tette hozzá Schmidt Ádám.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, a vb kormánybiztosa beszédet mond a Nemzeti Atlétikai Központban 2023. június 1-jén

Fotó: Mónus Márton / Forrás: MTI

„A szervezők fejében a vb nem csak arról a kilenc napról szól, amikor itt versenyeznek a világ legjobb atlétái, hanem a különböző kísérő eseményekről is. Arról az egyedülálló programról is, amely több mint négyszáz iskolát mozgatott meg” – hangsúlyozta Németh Balázs, a vb-t szervező Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette, hogy a világbajnokság mottója, a Láss csodát! azokat a csodás eredményeket, teljesítményeket jelenti, amelyeket a versenyzőktől láthatnak majd a nézők, de csoda az is, hogy többezer gyereket sikerült elérni a Sulihős programmal.

„A világbajnokságig hátralévő időben is lesznek meglepetések, lesznek még csodák”

– mondta Németh Balázs.

Németh Balázs, a vb-t szervező Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatója beszédet mond a Nemzeti Atlétikai Központban 2023. június 1-jén

Fotó: Mónus Márton / Forrás: MTI

A programban résztvevő iskoláknak a vb szervezői intézményenként 23 ingyenes jegyet biztosítanak az augusztus 19-i nyitónapra, továbbá az iskolák 50 százalékos kedvezményt kapnak, amit jegyvásárlás esetén használhatnak föl.

A Sulihős programban részt vett Pesti Barnabás Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola diákjai megjelentek az eseményen, elfoglalták a helyüket, ahonnan a nyitónapon nézik majd a világbajnokságot, továbbá kérdéseket tehettek fel Schmidt Ádámnak és Németh Balázsnak, és közös fotók is készültek.