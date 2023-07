Az EJ-n, amely ebben a sportágban Európa-bajnokság is egyben, a női - és majd a későbbi férfi döntőben is - nyolc olimpiai kvóta talált, illetve talál gazdára, azzal a megszorítással, hogy egy nemzetből nemenként csak egy versenyző juthatott, juthat kvalifikációhoz. Az már a keddi elődöntő után eldőlt, hogy a nőknél biztosan lesz magyar kvóta, mivel nyolc ország képviselői kerültek be a fináléba. A kvalifikációt az öttusázók névre szólóan szerzik különböző versenyeken, illetve majd rangsor alapján, de ha egy országból nemenként kettőnél több kvóta jön össze, akkor az adott szövetség, végső soron pedig a nemzeti olimpiai bizottság dönt arról, melyik kettő indulhat Párizsban.

Szombatra elromlott az idő Krakkóban, de a déli lovaglásra elállt az eső, és úgy tűnt, a pálya sem ázott fel nagyon. A 18 finalistára tíz akadály leküzdése, a kettes ugrásokkal együtt 12 erőkifejtés várt. Többségüknek nem okozott komoly gondot a feladat teljesítése, a magyarok is jól szerepeltek, Barta hibátlanul, szintidőn belül ment végig (300 pont), Gulyás ugyancsak rontás nélkül, egy másodperces időtúllépéssel (299), Guzi lova ugyanakkor a 2-es akadálynál és a hetes első eleménél is lehúzta a rudat (286).

Ezt követte a bónuszvívás. A versenyzők az AWF Sportközpontban az atlétikai pályán a lelátóval szemben felállított fedett, emelt páston a hétfői körvívás eredménye alapján fordított sorrendben követték egymást, minden párharc után a győztes maradt fenn. Gulyás hétfőn közepesen vívott, 17 győzelmet aratott és 18 vereséget szenvedett el, a bónuszban pedig nem szerzett pluszpontot. Barta remekelt a hét elején a pástokon, 21/14-gyel az élcsoportban végzett, és a bónuszban egy ellenfelét legyőzve két pluszpontot szerzett, Guzi 10/25-tel zárt hétfőn, ezúttal pedig pont nélkül maradt.

A 200 métert a pár méterre lévő fedett uszodában Gulyás 2:10 alatti remek idővel, 2:09.55 perccel, a második legjobb eredménnyel teljesítette, ezzel összesítésben feljött a hatodik helyre és a dobogó elérhető közelségbe került a számára. Barta állt a legjobban a magyarok közül a kombinált szám előtt, második volt, miután 2:16.99 perccel a kilencedik időt érte el a 25 méteres medencében. Guzi 2:19.30-at úszott, ezzel a 13. volt a harmadik számban, összesítésben pedig 17., jelentős ponthátránya miatt nem volt esélye előrelépni.

A négy lövősorozattal megszakított 5x600 méteres futásban Gulyás gyorsan felzárkózott a negyedik, majd a második-harmadik helyre, a lövészetei rendben voltak, a futásban viszont kicsit erőtlennek tűnt, főleg az utolsó körben, amikor többen is elmentek mellette. Ezzel együtt ő szerzett kvótát a magyarok közül, mert megelőzte csapattársait. A másodikként rajtoló Barta előbb a nyolcadik-kilencedik pozícióba csúszott vissza, végül 13. lett. A hátulról érkező Guzi viszont a 14. helyig zárkózott fel. Guzi 11:00 perccel a negyedik, Gulyás (11:25) a kilencedik, Barta (12:07) a 17. időt érte el a kombinált számban.

"Mindenképpen a futáson múlt, elfogytam az utolsó körre" - magyarázta Gulyás Michelle, hogy miért nem sikerült előrébb, érmes pozícióban befejeznie a versenyt. Úgy vélte, ebben szerepet játszhatott az, hogy előtte nagyon kiúszta magát. Kiemelte, hogy futásban mindegyik magyar versenyző az utolsó méterekig küzdött, ami kellett ahhoz, hogy a csapatbronz összejöjjön.

"Büszke vagyok magunkra, mindenki örül annak, hogy lett végül egy bronzérmünk" - tette hozzá.

"A fő cél a kvóta megszerzése volt. Ez sikerült, úgyhogy félig elégedett vagyok" - mondta, ugyanakkor visszautalt arra, hogy a körvívásban nem szerepelt olyan jól, mint szokott, és ez befolyásolta a szereplését.

Csapatban a magyarok mindössze két másodperccel előzték meg a briteket, ehhez kellett a magyar versenyzők nagy hajrája a futás végén.

"Komolyan? Megvan?" - kérdezett vissza Guzi Blanka, amikor a vegyes zónában a gratulációból megtudta, hogy bronzérmes lett a csapat.

"Ez nagy örömhír!" - lelkendezett, majd arról beszélt, hogy a saját elvárásaihoz képest gyengébben szerepelt, főleg vívásban, emiatt nehéz volt lelkileg összeszednie magát a döntőre, de azzal, hogy érmet nyertek, javult az összkép.

Eredmények:

női egyéni verseny, Európa-bajnok:

Alice Sotero (Olaszország) 1443 pont

2. Laura Heredia (Spanyolország) 1429

3. Olivia Green (Nagy-Britannia) 1428

...7. Gulyás Michelle 1415

...13. Barta Luca 1382

14. Guzi Blanka 1373

női csapatverseny, Európa-bajnok:

Németország (Janine Kohlmann, Annika Zillekens, Rebecca Langrehr) 4216 pont

2. Litvánia (Laura Asadauskaite, Gintare Venckauskaite, Ieva Serapinaite) 4202

3. Magyarország (Gulyás Michelle, Barta Luca, Guzi Blanka) 4170