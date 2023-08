Videóbíró 4 órája

A hibáik miatt eshetett ki a Kispest, álmatlan éjszakái voltak a játékvezetőknek

Jelentősen javult a magyar labdarúgó-játékvezetés színvonala a legutóbbi bajnokságban, ami az adatok szerint akkor is igaz, ha akadtak súlyos, az eredményt, illetve a bennmaradást és a kiesést befolyásoló hibák is. A javulást nagyban segítette a VAR, ugyanakkor a pályán is jobb ítéletek születtek, mint korábban. Az új idényben új szabály is van, az UEFA pedig több már meglévő szabályt újraértelmezett, és ennek a jeleit a szurkolók is látják majd – írja a Magyar Nemzet.

Vad II István és a VAR kocsi személyzete súlyos hibát követett el a PAFC – Honvéd meccsen májusban, ami a Kispest élvonalban maradásába is kerülhetett Fotó: Czeglédi Zsolt

A bírói hiba olyan, mint a közlekedési baleset: egy is sok. Ez akár mottója is lehetne a játékvezetésnek, még úgy is, hogy miként sajnos a közlekedési balesetek mindennaposak, úgy a bírói tévedéseket sem lehet száműzni a pályákról, jegyzi meg cikkében a Magyar Nemzet. Még akkor sem, ha azok sorsokat, karriereket befolyásolnak komoly mértékben, amire a közelmúltból is hozhatunk példát.

Az előző bajnoki szezon utolsó fordulójában a Bp. Honvéd a kiesés ellen harcolva lépett pályára Felcsúton, a találkozó 85. percében 0-0-s állásnál a labda a Puskás Akadémia egyik védőjének, Szolnoki Rolandnak a kezére pattant, de sem a játékvezető, sem a VAR nem látta tizenegyesnek a nyilvánvalóan büntetőt érő esetet. Sok álmatlan éjszakát okozott a játékvezetőknek – mondta Hanacsek Attila, az MLSZ játékvezető bizottságának az elnöke, ami érthető, hiszen ha a kispestiek értékesítik a büntetőt, talán nem esnek ki, így viszont most a másodosztályban szerepelnek. Az elnök ezután rukkolt elő a közlekedési balesetes példával, miután elárulta, hogy a májusban zárult élvonalbeli bajnokságban 17 ilyen súlyosnak mondható tévedés történt, és ezekből tíz írható a VAR számlájára. Ez az eset Hanacsek Attila szerint árnyékot vetett az egész szezonra, arra is, hogy az adatok szerint jelentősen javult a játékvezetés színvonala a videóbíró bevezetésével: az utolsó VAR nélküli idényben hatvan súlyos hibát követtek el a bírók, az említett 17 valóban látványos javulás. Mivel az MLSZ nem kommunikálja a játékvezetés esetleges házon belüli vizsgálatait és szankciókat, kívülről úgy tűnik, hogy a hibáknak nincs következményük.

Hanacsek Attila ezt határozottan cáfolta, szerinte egy-egy baki sokszor évtizedes karriert törhet ketté, volt példa egy osztállyal lejjebb sorolásra, nemcsak erkölcsi, hanem súlyos anyagi konzekvenciái vannak a meccset befolyásoló rossz ítéletnek. Utóbbi már akkor is igaz, ha egy játékvezetőt csupán egy-két fordulóban „pihentetnek” súlyos tévedés miatt. A VAR ugyan lehet, még mindig kicsit furcsa, kicsit idegen a futballban, de egy dolgot nem lehet rá mondani, azt, hogy rossz – jelentette ki Hanacsek Attila, aki kiemelte, ezzel együtt nemcsak a VAR-bevezetésének köszönhető a játékvezetés színvonalának emelkedése, ugyanis az első idényhez képest a másodikban harminc százalékkal csökkent a beavatkozások száma, azaz a pályán is jobb ítéletek születtek. A cikk folytatását a Magyar Nemzet felületén olvashatják el!

