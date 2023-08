Női 100 méter gáton és férfi kalapácsvetésben is a maximális három hazai versenyző szerepel majd a Nemzeti Atlétikai Központban.

A budapesti vb-n mindössze négy olyan szám lesz – férfi és női 10 ezer méter, női 3000 méteres akadályfutás és férfi rúdugrás –, amelyben nem indul magyar atléta.

A vb-t augusztus 19. és 27. között rendezik a Nemzeti Atlétikai Központban, az utcai futó- és gyalogló versenyeknek a Hősök tere ad otthont.

A magyar vb-indulók: férfiak:

Boros Bence (100 m)

Wahl Zoltán (200 m)

Molnár Attila (400 m)

Huller Dániel (800 m)

Vindics Balázs (800 m)

Szögi István (1500 m)

Kovács Ferenc Soma (5000 m)

Szeles Bálint (110 m gát)

Bánóczy Árpád (400 m gát)

Palkovits István (3000 m akadály)

Szemerei Levente (maraton)

Tóth Balázs (súlylökés)

Szikszai Róbert (diszkoszvetés)

Halász Bence (kalapácsvetés)

Rába Dániel (kalapácsvetés)

Varga Donát (kalapácsvetés)

Herczeg György (gerelyhajítás)

Németh Mátyás (távolugrás)

Török Gergely (magasugrás)

Szenderffy Dániel (hármasugrás)

Helebrandt Máté (20 km gyaloglás)

Venyercsán Bence (35 km gyaloglás)

4x100 m váltó: Boros Bence, Bundschu Patrik, Illovszky Dominik, Pap Márk, Szabó Dániel, Wahl Zoltán

4x400 m váltó: Huller Dániel, Kovács Árpád, Molnár Attila, Nadj Levente, Steigerwald Ernő. Wahl Zoltán nők:

Takács Boglárka (100 m, 200 m)

Sulyán Alexa (200 m)

Rapai Fanni (400 m)

Kéri Bianka (800 m)

Vindics-Tóth Lilia Anna (1500 m)

Wagner-Gyürkés Viktória (5000 m)

Szabó Nóra (maraton)

Kovács-Garami Katalin (maraton)

Kozák Luca (100 m gát)

Kerekes Gréta (100 m gát)

Tóth Anna (100 m gát)

Molnár Janka (400 m gát)

Bánhidi-Farkas Petra (távolugrás)

Lesti Diána (távolugrás)

Fekete Fédra (magasugrás)

Klekner Hanga (rúdugrás)

Szabó Beatrix (hármasugrás)

Márton Anita (súlylökés)

Kerekes Dóra (diszkoszvetés)

Gyurátz Réka (kalapácsvetés)

Moravcsik Angéla (gerelyhajítás)

Szilágyi Réka (gerelyhajítás)

Krizsán Xénia (hétpróba)

Nemes Rita (hétpróba)

Oláh Barbara (20 km gyaloglás)

Madarász Viktória (20 és 35 km gyaloglás)

Récsei Rita (35 km gyaloglás)

4x100 m váltó: Csóti Jusztina, Kerekes Gréta, Kocsis Anna Luca, Kozák Luca, Nguyen Anasztázia, Sulyán Alexa, Takács Boglárka

4x400 m váltó: Kéri Bianka, Kriszt Sarolta, Nádházy Evelin, Mohai Regina, Molnár Janka, Rapai Fanni, Simon Virág

4x400 m vegyes váltó: Kéri Bianka, Molnár Janka, Rapai Fanni, Molnár Attila, Steigerwald Ernő, Wahl Zoltán

A Szabadság-szobrot és a Nemzeti Atlétikai Központot ábrázolják a vb érmei

Az előlapján a Szabadság-szobrot, a hátoldalán pedig fölülnézetből a Nemzeti Atlétikai Központ tetőszerkezetének tartópilléreit ábrázolják a budapesti atlétikai világbajnokság kedden bemutatott érmei, amelyek a 400 méteres futókörre utalva ellipszis alakúak.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár a keddi sajtótájékoztatón kiemelte: az alkotók sokat dolgoztak azért, hogy a vb szuperhőseinek nyakába olyan gyönyörű érmek kerüljenek, amelyek mindörökre emlékeztetik majd őket a budapesti versenyre. Hozzátette:

az érmek egyik oldalának központi alakja a vb emblémája, Budapest egyik legismertebb nevezetessége, a Gellért-hegyen álló Szabadság-szobor, amely a kezében tartott pálmaággal a küzdeni akarás, a dicsőség és a győzelem szimbóluma. A medálok hátoldalának előterében a vadonatúj, a sportok királynőjének koronájára emlékeztető Nemzeti Atlétikai Központ, a háttérben pedig a versenypálya látható, ahol az atlétika szuperhősei küzdenek majd a győzelemért.

Az államtitkár – aki egyben a vb kormánybiztosa is – felhívta a figyelmet, hogy a budapesti világbajnokság azért is különleges lesz, mert a szurkolóknak - akik azon kívül, hogy megcsodálhatják a világ legjobb atlétáit és szurkolhatnak a magyar versenyzőknek – az esemény további kikapcsolódási lehetőségeket kínál: koncertek és különféle szórakoztató programok teszik teljessé az élményt.

Az érmek a 400 méteres futókörre utalva ellipszis alakúak

Fotó: Bence György / Forrás: Budapest 2023 Zrt.

Németh Balázs, a Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta, kerülték az egyszerű megoldásokat, és ehelyett arra törekednek, hogy az vb-re kilátogató érdeklődők minél több élménnyel gazdagodjanak. Utalt arra, hogy az éremátadást a szokásos helyszínről kiviszik a stadionon kívülre, a Medál Plazába, ami lényegében egy koncertszínpad és ennek köszönhetően a szurkolók sokkal közelebbről ünnepelhetik majd a kedvenceiket és és igazi fesztiválhangulatot ígér a díjátadó.

Az érmek egyik oldalának központi alakja a vb emblémája, a Gellért-hegyen álló Szabadság-szobor, amely a kezében tartott pálmaággal a küzdeni akarás, a dicsőség és a győzelem szimbóluma

Fotó: Zsigmond László / Forrás: Budapest 2023 Zrt.

A vezérigazgató kiemelte: a 2017-es londoni vb-hez hasonlóan ezúttal is nemcsak versenyzők, hanem az edzőik szintén kapnak érmet, de most először ezek a medálok teljesen ugyanolyanok lesznek, mint a dobogós atlétáké. Elmondta, hogy az érmek elkészítése a tervezéstől a szalag varrásig 3000 munkaórát vett igénybe, összesen 140 kilogramm nemesfém és 450 méter szalag felhasználásával. A medálok anyaga sárgaréz ötvözet, erre került rá az arany-, ezüst- illetve bronz bevonat, és csaknem egy kiló gyémánt pasztával, pormentesen fényesítették az alkotók. Az érmek ellipszis alakúak, a hosszabb méretük 10,5, a rövidebb 9,2 cm, a vastagságuk 5 mm, és mindegyikbe belegravírozzák majd a versenyző nevét és a versszámát is.