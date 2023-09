Hajdú B. Istvánnak második otthona volt a Nemzeti Atlétikai Központ „Szép feladat volt, nagyon örülök, hogy részese lehettem. A második otthonunk volt a stadion ebben a szűk két hétben” – nyilatkozta az ország egyik legnépszerűbb sportkommentátora szombaton az M1 aktuális csatornán. Mint mondta, augusztus 19-től 27-ig minden nap két órával a program kezdete előtt érkeztek a Nemzeti Atlétikai Központba, és egy órával a versenyek vége után távoztak onnan. Hajdú B. úgy fogalmazott, fantasztikus sportág az atlétika, ezért a versenyek akkor is jók lettek volna, ha ezt az eseményt máshol rendezik, de nem lettek volna ilyen jó hangulatúak. Hozzáfűzte, az atléta-társadalom nagyon sokat várt egy ilyen jó hangulatú vb-re, hiszen tavaly az egyesült államokbeli Euguene-ben alig voltak nézők, 2019-ben Dohában még kevesebben. Eddig a 2017-es londoni vb volt az etalon, ahol értették is az atlétikát a nézők. Tapasztalata szerint Budapesten rengeteg olyan néző volt kint az arénában, aki korábban még nem járt atlétikai versenyen, de gyorsan megszerette a sportágat.

„Fantasztikus világbajnokság volt, és nagyon magas színvonalú” – szögezte le Hajdú B.

A magyar színeket 57 versenyző képviselte, öt országos csúcs, kilenc egyéni rekord és egy bronzérem született. A kommentátor számára a kalapácsvető Halász Bence bronzérme volt a vb koronája, hiszen „majdnem a maximumot kipréselte magából”.

Rávilágított, nagyon sok olyan magyar versenyző van, akire figyelni kell majd két vagy négy év múlva, a következő világbajnokságokon, vagy már jövőre a párizsi olimpián, mert még fényesebben szerepelnek. „Mindenki odatette szívét-lelkét, a közönség hálás volt, ők pedig ebből olyan impulzust tudnak meríteni, ami a jövőben is sikeres szereplést jelenthet nekik” – vélekedett.