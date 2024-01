Montenegró csak kétszer, 1-0-nál és 2-1-nél vezetett az egész meccsen.

A márciusi olimpiai selejtezőtornára már kijutott magyarok vasárnap 20.30-tól Szerbiával, kedden 20.30-tól Izlanddal játszanak, a középdöntőbe az első két helyezett jut.

Eredmény, csoportkör, 1. forduló, C csoport:

Magyarország-Montenegró 26-24 (14-14)

München, v.: I. Covalciuc, A. Covalciuc (románok)

lövések/gólok: 44/26, illetve 44/24

gólok hétméteresből: 4/3, illetve 3/2

kiállítások: 14, illetve 12 perc

Magyarország:

Palasics - Szita 2, Bánhidi 6, Lékai 5, Sipos 1, Ancsin 2, Krakovszki Zs. 3, cserék: Bóka 2, Hanusz 1, Ligetvári, Bodó, Rosta 1, Ilic 1, Fazekas 1, Máthé 1

A magyar együttes húsz fős keretéből ezúttal Andó Arián, Szöllősi Szabolcs, Krakovszki Bence és Imre Bence maradt ki.

A kilencedik percben alakult ki először kétgólos különbség a csapatok között, ekkor a magyarok vezettek 6-4-re, de hamarosan sokasodni kezdtek a hibák, egy büntető is kimaradt, ekkor egyenlített az ellenfél (7-7). Ancsin Gábor hibáit Palasics Kristóf védései ellensúlyozták, és bár 23 perc alatt négy magyart is kiállítottak, Krakovszki Zsolt emberhátrányból is betalált (11-9). Az első félidő hajráját elrontotta a csapat, amely két perccel a vége előtt még hárommal jobban állt, de a szünetre 14-14-es döntetlenre módosult az állás.