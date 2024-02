– Még a vereség hatása alatt állok. Nem is akarom és nem is tudom most még az egész világbajnokságot értékelni. Közel álltunk a csodához, s ki tudja, legközelebb mikor lesz esélyünk világbajnoki döntőt játszani. Fel kell dolgozni, hogy csoda nem lett, csak bravúr – zárta gondolatait a döntőről a magyarok kapitánya.

A magyar válogatottból került ki a torna legjobb játékosa, de hiába kapta meg Keszthelyi Rita az MVP-díjat, csapatkapitánynak érthetően nem tudott mosolyra görbülni a szája – olvasható az Origón.

Messziről indultak

Az edzőjétől eltérően a magyar válogatott legjobbja más dolgokat emelt ki az amerikaiak elleni döntő után, amik a párizsi olimpiára is előremutatóak lehetnek – írta meg a Magyar Nemzet.

Nagyon büszke vagyok a csapatra, magunkra, mert nagyon messziről indultunk. Végig fogtuk egymást kezét, a vereség után is, ez a legfontosabb, amit innen haza kell vinnünk

– mondta ki rögtön az elején Keszthelyi Rita, aki szerint a meccs végére teljesen elfogyott az energiájuk ahhoz, hogy megfordítsák a meccset, vagy kiharcolják az egyenlítést.

Keszthelyi Rita, a második helyen végzett magyar válogatott csapatkapitánya a női vízilabdatorna eredményhirdetésén a dohai vizes világbajnokságon 2024. február 16-án

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

– Szívünket-lelkünket beleadtuk, ennél többet nem tudtunk volna beletenni. A szerencse lehetett volna talán velünk, de a szerencsére nem lehet blazírozni. A negyeddöntő és az elődöntő is nagyon sokat kivett belőlünk. Meg akartuk ragadni a lehetőséget, mindent megtettünk érte. Ennyire futotta. Nyolc gólt kaptunk, elől kellett volna találni még egyet, de nagyon-nagyon nehéz volt – mondta el a magyar csapatkapitány, akinek az utolsó kérdésre adott válaszánál már a könnycseppek csillogtak a szemében.

– Ha az olimpián is döntőt játszunk, akkor talán elégedetten tudok majd visszagondolni erre a tornára – mondta ki őszintén a magyar pólós.