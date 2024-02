Marco Rossi: erős riválisok várnak ránk ősszel „Ezen a szinten, az A ligában lehetetlen gyengébb ellenfelet kapni, kizárólag erős riválisok várnak ránk ősszel” - kezdte értékelését a magyar szövetség honlapján az olasz szakvezető. – „Hollandia és Németország a papírforma szerint jobb csapat nálunk, míg a bosnyákok ellen kiegyenlített erőviszonyokra számíthatunk. A papírforma azonban nem mindig igazolódik be a pályán, minden mérkőzésen születhet meglepetés - számunkra kellemes és kellemetlen is. Érdekes lesz újra összemérni az erőnket a németekkel, és a hollandok elleni összecsapásaink is izgalmasak lesznek.” Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott játékosa (j) és Marco Rossi szövetségi kapitány

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI Dibusz Dénes az M4 Sportnak arról beszélt, hogy számára pikáns lesz a Bosznia-Hercegovina elleni két összecsapás, mert a Ferencvárosban több bosnyák csapattársa is van. „Lehet most már egy kicsit meg is unja egymást a két válogatott” – mondta a németekről a 33 éves kapus arra utalva, hogy a 2021-es Eb óta immár a negyedik sorsoláson akad össze a két gárda. – „A hollandokkal jó néhány éve nem játszottunk, ezért érdekes erőfelmérő lesz. A legutóbbi, 2013-as 1-8 nagyon fájó pontja a magyar futballnak, de azóta teljesen kicserélődött mindkét csapat. Az elmúlt években bebizonyítottuk, hogy a legjobbaknak is méltó ellenfele a válogatott.”