Gulyás Michelle győzött szombaton az öttusázók idei első világkupaversenyén, Kairóban.

A 83 fős mezőny keddi selejtezőjében három csoportban zajlottak a küzdelmek, a magyarok közül Gulyás és Guzi Blanka jutott a legjobb 36 versenyzőt felvonultató elődöntőbe, Simon Sarolta és Bauer Blanka viszont befejezte szereplését. A szerdai körvívásban Gulyás szerepelt a legjobban, 26 győzelmet aratott és csak kilenc ellenfelétől kapott ki, Guzi viszont a mezőny végére került 10/25-ös mutatójával. Így előbbi stabil kiindulási helyzetből harcolhatta ki csütörtökön a 18-as döntőbe jutást, amit gond nélkül meg is tett, míg utóbbinak ehhez nagyon nagy bravúrra lett volna szüksége, de csoportjában 14. lett, ezzel befejezte a versenyt.

A szombati finálét az olimpiai kvótás Gulyás - aki tavaly is a legjobbnak bizonyult az egyiptomi világkupán - remek szerdai körvívásának köszönhetően az élről kezdte meg.

A lovaspályán egy verőhibája volt, a bónuszvívásban megnyerte asszóját, majd a 200 méteres úszásban 2:17.44 perccel a negyedik időt érte el. Végig az élen állt, és a kombinált számot is elsőként kezdhette meg. A négy lövészettel megszakított 5x600 méteres futásban senki nem veszélyeztette győzelmét, pontosan célzott és jól futott, így nem is kellett hajráznia, nyolc másodperc előnnyel ért célba a dél-koreai Kim Szunvu előtt. Az összetett számban elég volt neki a 11:45.90 perces 11. legjobb eredmény is ahhoz, hogy különösebb nehézség nélkül megőrizze pozícióját. A harmadik helyen a brit Kerenza Bryson végzett.

Eredmények (a nemzetközi szövetség eredményközlője alapján):

női verseny:

1. Gulyás Michelle 1423 pont

2. Kim Szunvu (dél-koreai) 1415

3. Kerenza Bryson (brit) 1409

Délután a férfiak döntőjét rendezik, a 18-as mezőnyben három magyarral, Bőhm Csabával, Bereczki Richárddal és Szép Balázzsal.