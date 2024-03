A DVTK veretlenségi sorozata így hárommeccsesre nőtt a bajnokságban, míg a kövesdiek immár egymás után hat élvonalbeli találkozón kaptak ki otthon.

A pályán látottak és a hivatalos statisztika alapján is jobban futballozott az első félidőben a vendégcsapat, amely némi szerencsével – Piscitelli védése után Szatmári lőtt a kapuba két méterről –, de megérdemelten szerzett vezetést alig több mint negyedóra elteltével. A Mezőkövesd középpályája meglehetősen szellősnek bizonyult, a miskolciak többször is lendületből rohantak át rajta és értek oda a kapu elé, ahol különösen nagy kedvvel játszott a szlovén Pozeg Vancas. Hogy aztán mégsem vendégvezetéssel vonultak szünetre a felek, arról Drazic tett, aki szép, ollózós mozdulattal juttatta a Diósgyőr kapujába a labdát. Kellett ehhez az is, hogy a védelem nem tudott felszabadítani egy beadás után.

Fordulást követően nem változott jelentősen a mérkőzés képe, változatlanul a DVTK volt a veszélyesebb, de sokáig nem sikerült újabb gólt szereznie.

Az edzők mindkét oldalon végrehajtottak egy-egy kettős cserét, ettől kicsit megélénkült a játék, majd egy remek diósgyőri támadás végén Bényei érkezett nagyon jól egy bal oldali beadásra a túlsó kapufánál, és közelről a hálóba lőtt. Néhány perccel később emberhátrányba is kerültek a hazaiak, a csereként beálló Szilágyi késett el és taposott rá csúnyán ellenfele sípcsontjára, ez a megmozdulás pedig piros lapot ért. Innentől kezdve minden valós esélye elszállt a hazaiaknak az egyenlítésre, ami nem is jött össze nekik, így változatlanul az utolsó helyen állnak.

OTP Bank Liga, 24. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-Diósgyőri VTK 1-2 (1-1)

-------------------------------------------

Mezőkövesd, v: Antal

gólszerzők: Drazic (45.), illetve Szatmári (17.), Bényei (71.)

sárga lap: Kojnok (31.), Szolgai (56.), illetve Pozeg Vancas (41.), Gera (50.)

piros lap: Szilágyi (77.)

Mezőkövesd:

-----------

Piscitelli - Kojnok (Kállai, 81.), Lukic, Pillár, Vajda - Cseke, Brtan (Da. Babunski, 75.) - Cseri (Bőle, 57.), Szolgai (Szilágyi, 58.), Molnár (Ugrai, 75.) - Drazic

DVTK:

-----

Ogyincov - Gera, Lund, Szatmári, Stephen - Vallejo, Holdampf, Bényei (Kampecisz, 88.) - Jurek (Franchu, 62.), Edomwonyi (Szabó L., 62.), Pozeg Vancas (Klimovics, 92.)