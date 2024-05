Országos döntő 12 perce

Ismerje meg a K&H Mozdulj! – az év tesitanára játék Csongrád-Csanád vármegyei jelöltjeit és szavazzon!

Újabb fontos szakaszához érkezett a K&H Mozdulj! – az év tesitanára játéka. A Magyar Diáksport Szövetség és a Mediaworks közös kampányában ez már az országos döntő, ahol az Ön szavazata is számít! Vármegyéről vármegyére haladva mutatjuk meg a jelölteket, de szavazni természetesen valamennyi versenyzőre tud, akár naponta is! Ma a Csongrád-Csanád vármegyei jelöltek mutatkoznak be.

Bárki szavazhat az év tesitanárára Forrás: Magyar Diáksport Szövetség

A 30 év alatti kategóriában ITT tud szavazni. A kisiskola kategória jelöltjeit ITT, a nagyiskola kategória jelöltjeit pedig ITT találja. Ismerje meg a tesitanárokat: 30 év alattiak: Balogh Nóra / Mórahalom / Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola Balogh Nóra vagyok, a Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola testnevelő tanára. Nagy megtiszteltetés, hogy abban az iskolában taníthatok, ahol az általános iskolai éveimet töltöttem. Szerencsés vagyok, mert a gyerekek nagy lelkesedéssel érkeznek az óráimra, nagyon jó hangulatban telnek a mindennapjaink. Úgy érzem, sikerült megtalálnom a közös hangot tanítványaimmal, remélem, ez a jövőben is így lesz majd és még sokáig élvezhetem a hivatásom szépségeit. Kisiskola kategória: Fekete István / Hódmezővásárhely / Aranyossy Ágoston Református Óvoda, Iskola és Szakiskola Életem egyik felét a tornateremben, másik felét az uszodában élem. Fogyatékkal élő gyermekek útját segítem maximális alázattal. Suttogónak hívnak a szülők módszereimet tekintve. A rajzaik és a sikereik (hàlistennek van bőven) sok erőt adnak a mindennapban számomra. Hiszem, hogy a víz gyógyító erővel bír, ezt nap mint nap meg is éljük. Életemmel én is próbálok példát mutatni számukra, bárhonnan van kiút! Nagyiskola kategória: Sepsik Lilla / Szeged / Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum Sepsik Lilla vagyok, 31 éves, egyetemi mesterdiplomás testnevelés-egészségtan szakos pedagógus, aktív kézilabda szakedző, valamint 11. évfolyamon tanuló, rendészet és közszolgálat szakos diákok osztályfőnöke. Testnevelőként nagyon fontosnak tartom az élmény alapú oktatást, igyekszem rengeteget motiválni a gyerekeket, mindezt humorral, példamutatással és egyben egy kis szigorral fűszerezve. De ehhez meg kell ismerni őket, sokat beszélgetni velük hiszen személyre szabottan tudunk csak igazán motiválni, segíteni mert nem vagyunk egyformák, mások az igényeink. Célom minél több fiatallal megszerettetni a mozgást, egészséges életmódot. Boldogsággal tölt el, amikor mosollyal a szájukon hagyják el a testnevelés órákat azok, akik egyébként nem rajonganak a testmozgásért. Fontos számomra, hogy ne csak egy testnevelőt lássanak bennem, hanem egy embert is akire bármikor, bármiben számíthatnak. A 30 év alatti kategóriában ITT tud szavazni. A kisiskola kategória jelöltjeit ITT, a nagyiskola kategória jelöltjeit pedig ITT találja. Szavazzon az összes kategóriában akár naponta, de siessen: a szavazás június 10-én zárul! Köszönjük, hogy velünk játszott!

