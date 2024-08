A repülőtéren többen is arról beszéltek, már nagyon várják, hogy a felkészülés után megérkezzenek a helyszínre, elfoglalják a szállásukat a paralimpiai faluban, átélhessék a paralimpiai hangulatot, illetve átessenek az első edzéseken.

A Tokióban 100 méter háton győztes, emellett két ezüstérmet is szerző Pap Bianka már csütörtöki első versenynapját is nagyon várja, mert - mint mondta - akkor fog kiderülni, milyen formában van. A 24 éves úszó már a harmadik paralimpiájára készül, de a nyolc évvel ez előtti, riói versenyekre nem is nagyon emlékszik, mert "akkor még kicsi volt".

"Tokióból már sok hasznos tapasztalatot raktároztam el, remélem, ezeket tudom majd hasznosítani" - mondta az M1-nek az indulás előtt.

Jó lenne egyéni csúcsokat úszni, 100 háton címet védeni. A többi meg majd sikerül, ahogy sikerül, de mindent meg fogok tenni, hogy minél fényesebb legyen

- tette hozzá.