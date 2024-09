Az újonc nyírségiek négy vereség után első idegenbeli sikerüket aratták, az élvonalban pedig - négy döntetlen és két kudarc után - történetük során először múlták felül a lila-fehéreket, akik sorozatban elszenvedett negyedik vereségükkel a sereghajtó pozícióba csúsztak vissza.

OTP Bank Liga, 8. forduló:

Kecskeméti TE-Nyíregyháza Spartacus FC 0-2 (0-2)

Kecskemét, Széktói Szadion, 1413 néző, v.: Derdák

gólszerzők: Kovácsréti (27.), Navratil (42.)

sárga lap: Belényesi (7.), Rjasko (33.), Bocskay (43.), Nagy K. (61.), Szabó A. (82.), Pálinkás (83.), Montiel (95.), illetve Nagy D. (12.), Toma (52.)

Kecskeméti TE:

Varga B. - Bocskay (Vágó, 78.), Rjasko (Szabó A., a szünetben), Belényesi, Katona L., Zeke - Nagy K., Nikitscher, Vattay (Montiel, a szünetben) - Lukács (Pálinkás, 78.), Katona B.

Nyíregyháza Spartacus FC:

Tóth B. - Gengeliczki, Alaxai, Keresztes - Navratil, Toma (Pinte, 62.), Keita, Nagy B. - Kovácsréti (Gresó, 87.), Babic (Myke, 62.), Nagy D. (Kovács M., 95.)

Sokkal jobban kezdett a hazai csapat, amely már a második percben nagy helyzetet hagyott ki. Később is fölényben futballozott a Kecskemét, bátran vállalkozott lövésekre, de a kísérletek legtöbbször elkerülték a kaput. A huszadik perctől kiegyenlítettebb lett a játék, a vendégek pedig Kovácsréti 25 méteres bombagóljával vezetést szereztek. Ezután a Nyíregyháza akarata érvényesült, többször is növelhette volna az előnyét, amit végül meg is tett közvetlenül a szünet előtt.