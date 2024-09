Felgyorsult a labda

A magyar válogatott kapusa a vereség fő okának azt tartotta, hogy a csapat az 55. perctől elfáradt, ráadásul egészen a kiállításig nagy fölényben játszott az Anderlecht, ám akkor megváltozott a játék képe.

– Az első félidő kiegyenlített volt, jól tudtunk hátulról építkezni, jól variáltuk. Voltak lehetőségeink, amiből betalálhattunk volna, igaz, nekik is megvoltak a helyzeteik. Nagyjából az ötvenötödik perc környékén kezdett leülni a koncentrációnk, passzjátékban nem találtuk meg az embereket, kezdett elfáradni a csapat, érezhető volt, hogy vétettünk hibákat, amiket ki is használtak. A meccs végén vissza tudtunk jönni, de a szépítő gól után már nem tudtunk igazán veszélyes helyzetet kialakítani, így nem sikerült pontot szereznünk – fogalmazott az FTC kapusa, s azt is elárulta, az első belga gólnál egyáltalán nem látta a lövést az előtte álló emberektől, azt sem tudta, ki és hogyan rúgta el a labdát.

– Ha láttam volna, mi történik, és időben el tudok indulni, akkor talán nagy bravúrral védhettem volna. Az is nehezítette a dolgomat, hogy a második félidőben rákezdett az eső, felgyorsult a labda. Az öltözőben visszanéztem a találatot, az ellenfél támadója szépen, bal belsővel rúgta el a labdát a helyemre – tette hozzá Dibusz.

– Ha két héttel ezelőtt valaki azt mondja nekem, hogy ma megnyerem az első nemzetközi mérkőzésemet az Anderlecht vezetőedzőjeként, biztosan nem hittem volna el. Lenyűgöző érzés, minden nagyon gyorsan történt – mondta el belgák vezetőedzője, David Hubert

– Mindenképpen megérdemeltük a győzelmet, de őszintén el kell ismernünk a hibákat, amelyeket elkövetve majdnem kiengedtük a kezünkből a mérkőzést – nyilatkozta az Anderlecht szakvezetője. A Ferencváros - amely története során először kapott ki belga csapattól az európai kupaporondon - jövő csütörtökön az angol Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspur együttesét fogadja a Groupama Arénában.

Európa-liga, alapszakasz, 1. forduló

Andrlecht (belga)–Ferencváros 2-1 (0-0)



Dübörög az EL!