Ez volt a 225. örökrangadó, a zöld-fehérek - 52 döntetlen és 79 MTK-siker mellett - 94. győzelmüket aratták.

Negyedóra elteltével büntetőhöz jutott a házigazda, a pontrúgást pedig hosszas videózást követően Bognár István váltotta magabiztosan gólra, ezzel a zöld-fehérek először kerültek hátrányba ebben az idényben az OTP Bank Ligában. Az addig is mezőnyfölényben futballozó vendégek ennek hatására még inkább rákapcsoltak, Varga Barnabás felhőfejesével pedig alig hét perc után egyenlíteni tudtak. Ezután is veszélyesebb maradt az FTC, amely röviddel a szünet előtt egy szerencsésen kialakult helyzetből a vezetést is megszerezte. A szünetig mindhárom kaput eltaláló kísérlet gólt eredményezett.