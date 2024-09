A nyílt szekcióban a házigazda eredendően kilencedikként rangsorolt, de a hatodik körnek negyedikként nekivágó válogatottja a nagy esélyes Indiával találkozott. Az ázsiai ország alakulata két éve, a Csennajban rendezett sakkolimpián azzal keltett szenzációt, hogy a fiatalok alkotta második csapata megelőzte az elsőt és bronzérmet szerzett. Közülük a 18 éves Domárádzsu Gukés és a 19 esztendős Rámesbábu Praggnanandhaa Budapesten is szerepel az ifjú gárdában. A gárda eddig imponálóan szerepelt a magyar fővárosban is, sorra nyerte mérkőzéseit, például a harmadik fordulóban a magyar B csapatot verte 3,5-0,5-re, egyedül Papp Gábor ért el döntetlent, a többiek kikaptak. Hétfőt megelőzően India 20 partijából - négy remi mellett - 16-ban gyűjtötte be a teljes pontot.

A 6. fordulós rangadón India (2753 Élő-átlag) válogatottjának legjobbja, Gukés (2764 Élő-pont) - aki megnyerte a világbajnokjelöltek idei tornáját, így az idei vb-döntőben ő küzdhet meg a világbajnoki címért a kínai Ting Li-zsennel - a magyar csapat éljátékosával, Rapport Richárddal (2715) három és fél órás nagy csatát vívott, amely végül a 44. lépésben döntetlennel zárult. Nem bírt egymással a 2004-ben világbajnoki döntőben szerepelt, a magyar csapatban második táblás Lékó Péter (2666) és Praggnanandhaa (2750) sem, ahogyan a harmadik táblás összecsapás is pontosztozkodással ért véget az orosz születésű Szjugirov Szanan (2644) és Árdzsun Erigaiszi között. A legtovább - öt órán át - a harmadik olimpiáján szereplő, 25 éves Gledura Benjámin (2628) és a 29 esztendős Vidit Gudzsráti Santosh (2720) mérkőzése tartott, a két nemzetközi nagymester küzdelméből az indiai játékos került ki 3-1-es sikerre vezetve négyesét.