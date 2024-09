Mint felidézte: úgy döntöttek, hogy némileg átalakítják a taktikájukat, és kevésbé támaszkodnak a rögzített helyzetekre, inkább igyekeznek akciókat kialakítani, mert a futballban szinte mindig az az erősebb, aki diktál a pályán.

„A taktika vita tárgya lehet, az egy-egyek vállalása, a magas letámadás meredek döntés volt Németország ellen, de nem érzem azt, hogy a magyar válogatottnak sündisznóként be kellene zárkóznia” – nyilatkozta.

A kapitány elismerte, hogy a düsseldorfi meccs után a játékosok összezuhantak lelkileg, némileg önbizalmat veszítettek, pedig abban amúgy sem dúskáltak. A bosnyákok elleni találkozó előtt úgy döntöttek, a közvetlen megoldásokat részesítik előnyben, például a szögleteket és a szabadrúgásokat. Volt is 13 szögletük, de igazándiból nem sikerült hasznosítaniuk ezeket.

Mint kifejtette, több góllal is nyerhettek volna, de vannak olyan mérkőzések, amikor nem működnek a befejezések, és ez is ilyen volt. Fontosnak tartja, hogy a súlyos vereség után jól reagáltak, a hozzáállás és a teljesítmény is javult, de ez az eredményben nem mutatkozott meg.

„Azt hiszem, ez a két mérkőzés jó okot ad arra, hogy megtanuljuk, két lábbal a földön kell állnunk. Legyünk racionálisak! Amikor jól megy a szekér, akkor se bízzuk el magunkat, amikor pedig rosszabb a teljesítményünk, ne keseredjünk el” – magyarázta az olasz szakvezető.