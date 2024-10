A magyar labdarúgó-válogatott egykori szövetségi kapitánya kedden délután a Nemzeti Sportrádióban Csisztu Zsuzsa Profil című műsorának vendége volt. A játékosként 61-szeres válogatott Dárdai Pál az emlékeiről, a családjáról és a Hertha BSC stadionjáról is beszélt – írta meg az Origo.

A kritikusok be...phatják

Júniusban Dárdai Pál harmadik vezetőedzői időszaka is véget ért a Herthánál. Vele egy időben legkisebb fia, Bence életében is új fejezet kezdődött, a Wolfsburghoz igazolt, két bátyja, Palkó és Márton azonban apjuk leváltása után is a berliniek játékosa maradt. A tréner még áprilisban a Nemzeti Sportrádió Profil című műsorának vendége volt, és a kedden közzétett beszélgetésben természetesen Dárdai fiai is szóba kerültek – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. A 48 éves szakember elárulta, egy álma teljesült azzal, hogy három fia is futballista lett, még ha őt aztán sok kritika is érte amiatt, hogy őket a csapatában játszatta.

Ha bármelyikük csinál két hibát, kifütyülik, és azt mondják neki, hogy csak az apja miatt játszik. Ezzel együtt kell élni, én is ezt hallgattam mindig édesapám miatt. De ha olyan állapotba kerülnek, hogy minél kevesebb hibát követnek el, akkor a kritikusok bek…phatják

– mondta el a tapasztalt szakember.

Márton eljutott ebbe az állapotba, ezért vállalta el végül a magyar válogatottságot

– magyarázta Dárdai Pál, majd azt is elárulta, Palkó számára sem volt kérdés, hogy a német helyett a magyar válogatottat választja, Mártonnal a családnév hátrányai miatt sokáig gondolkodtak azon, hogy melyik legyen, Bence pedig még nem döntött ebben a kérdésben. Dárdai Pál már csak a fiai miatt is figyelemmel követi a magyar válogatottat, amelyet bő hét éve Marco Rossi irányít.

Támogatja Rossit

A Hertha egykori edzője nagyra tartja a Marco Rossi által elvégzett munkát és eredményeket.

Marco Rossit személyesen nem ismerem, a gyermekeimmel kapcsolatban én nem lobbiztam nála, de amit a válogatott mérkőzéseken, a televízióban látok, az alapján nem kérdés, hogy jó munkát végez. Tisztelem, és azt mondom, hogy erre lehet építeni, legyen még tíz évig ő a kapitány!

– üzente a válogatott mesterének.