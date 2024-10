Arra nekem is rá kellett jönnöm, hogy csak akkor van sok »barátja« az embernek, amikor fut a szekér. Amikor négy és fél hónapon át tehetetlenül fekszel, akkor derül ki, kik vannak igazán melletted. Én folytam a csapból is, meg voltam nagyon egyedül is. Mindkettőt fel lehetett dolgozni, túl lehetett élni