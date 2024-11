18. perc: a hazai tizenhatos bal oldalán kapott labdát a kapunak háttal álló Busanello, akit hátulról buktatott Cissé. A büntetőt Botheim a kapu bal oldalába lőtte (2-1).

II. félidő:

53. perc: Kady még a saját térfelén szerzett labdát, majd egy nagy szóló után 20 méterről a jobb sarokba tekert (3-1).

74. perc: Abu Fani bal oldali szabadrúgásból ívelt középre, Cissé pedig 5 méterről a kapu bal oldalába fejelt (4-1).

Fantasztikus hangulat várta a csapatokat, amelyeket mindkét szurkolótábor élőképpel fogadott.

A zöld-fehérek óriási lendülettel kezdtek, szó szerint nekiugrottak az ellenfélnek, amelyről azonnal kiderült, hogy a sérülésektől tizedelt védelme igencsak sebezhető. Öt perc sem telt el, amikor Varga csúsztatása a bal kapufán csattant, míg Ramírez életerős lövését a svédek kapusa öklözte vissza a mezőnybe. Az első kimaradt lehetőségek ellenére hamar vezetést szerzett a magyar bajnok, mert Varga magabiztosan értékesítette a buktatásáért megítélt büntetőt. Bő tíz perc után egy remekül végigjátszott kontrával meg is duplázta előnyét a Ferencváros, viszont nem nyugodhatott meg, mert egy ártalmatlannak tűnő szituációban a svédek is büntetőhöz jutottak, melyből szépítettek. A mozgalmas első húsz perc után kiegyenlítetté vált a mérkőzés, ráadásul inkább a Ferencváros térfelén zajlott a játék, mégis a hazaiak jártak közelebb az újabb találathoz, csakhogy közvetlenül a szünet előtt Saldanha tekerése centikkel elkerülte a jobb sarkot.

A Ferencváros a térfélcserét követően is rendre labdát tudott szerezni a középpályán, azokból pedig sorra vezette a veszélyes akcióit. Éppen egy ilyen egyszemélyes támadásból Kady mesterien csavart a kapuba, nem sokkal később pedig Saldanha is betalált, de a neki gólpasszt adó Varga lesen kapta a labdát, így maradt a 3-1-es állás. A svédek támadásai kissé statikusak voltak, Dibusznak azért így is volt két nagyobb védenivalója. A 70. perc körül kezdte átvenni az irányítást a skandináv együttes, ezért jött különösen jókor Cissé fejese, amellyel végleg eldőlt az összecsapás. A hátralévő bő negyedórára hitehagyottá vált a Malmö, így a hajrában a Ferencváros növelhette volna az előnyét, azonban több gól már nem született.