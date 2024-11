Kaján Norbert nagyon jól dolgozott az edzéseken, ezért nyugodt voltam a becserélése kapcsán, amire azért volt szükség, mert Cebrails Makreckisnek volt már sárga lapja, a Dinamo pedig próbált arra játszani, hogy megkapja a másodikat. Botka Endre, aki az utóbbi időben kevesebb játéklehetőséget kapott, szintén jól szállt be. Gruber Zsombor is megmutatta a kvalitásait és most megteheti a válogatottban is.