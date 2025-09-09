1 órája
Megható gesztussal tiszteleg a magyar tábor Diogo Jota előtt
Kedden 20:45-től a magyar válogatott a Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát fogadja a Puskás Arénában világbajnoki selejtezőn. Szoboszlai Dominikék az írek elleni dublini meccset tartották a legfontosabbnak, most viszont a legkeményebb kihívás következik: Cristiano Ronaldo vezette portugál csapat ellen, akiket még sosem tudtak legyőzni a mieink.
Magyar szurkolók a Magyarország-Svédország barátságos labdarúgó-mérkőzés előtt a Puskás Arénában 2025. június 6-án
Hírfolyamunk a Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőről: itt megtalálhatók a meccs előtti legfontosabb hírek, érdekességek. A mérkőzés alakulásáról folyamatosan tájékoztatjuk olvasóinkat.
Diogo Jota emléke előtt tiszteleg a a magyar tábor
Az első hazai mérkőzés előtt a legnagyobb magyar szurkolói tábor, a Carpathian Brigade közleményt adott ki, amelyben leírta, hogy a nyáron elhunyt portugál testvérpárra, Diogo Jotára és André Silvára is szeretnének megemlékezni − tudta meg a Magyar Nemzet.
A Carpathian Brigade azt írja, hogy „a mérkőzés 20-21 perce között szeretnénk tiszteletünk leróni a vendégek közelmúltban tragikusan elhunyt futballistája, Diogo Jota emléke előtt. A vastapshoz várjuk a teljes publikum csatlakozását.”
A válogatott meccse azonban amiatt is különleges lesz, mert a szurkolói tábor egy hatalmas koreográfiával készül, erről a Magyar Nemzet cikkéből tudhat meg többet.
Szoboszlaiék történelmi sikert írhatnak
A magyarok még soha nem tudták legyőzni a portugálokat, sőt, Budapesten mind a négy alkalommal vendégsiker született és hazai gólnak is csak egyszer örülhettek a szurkolók. Ennek tükrében Szoboszlai Dominik azt mondta, hogy aláírná a döntetlent a portugálok elleni meccse – emlékeztet az Origo.
Portugália ellen az az alapelvárás, hogy mindenki tegye ki a szívét, lelkét, úgy tudjunk lejönni a pályáról, hogy mindent megtettünk. Minőségben a portugál válogatott még előttünk áll, a küzdés, akarat dönt majd. Álom, hogy kijussunk a vb-re, de legalább legyen a playoffra lehetőség”
– vélekedett a Liverpool sztárjátékos, aki kedden találkozhat majd példaképével, az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldóval.
Marco Rossi születésnapján jön a nagy meccs
Marco Rossi számára különleges lesz a Portugália elleni összecsapás, hiszen a magyar válogatott szövetségi kapitánya éppen szeptember 9-én ünnepli 61. születésnapját.
Ilyen mezben lépnek pályára Szoboszlaiék a portugálok ellen
Szoboszlaiék ezúttal teljesen fehér szerelésben veszik fel a harcot Cristiano Ronaldóékkal.
A mérkőzés 20.45-kor kezdődik, az Origón folyamatosan frissülő szöveges élő tudósítás formájában követhetik az eseményeket.
Bognár György élesen támadta Marco Rossit a portugálok elleni meccs előtt
Az Origo írta meg, hogy Bognár György ezúttal sem fogta vissza magát, és nyíltan bírálta Marco Rossit.
Az Írország elleni vb-selejtezőn a magyar válogatott 2−0-s előnyről végül 2−2-es döntetlent játszott, amit Bognár szerint a szövetségi kapitány rossz cseréi, például Varga Barnabás lecserélése, és a feladott támadójáték eredményezett. Szakértők szerint az időzítés miatt a kritikák „jól időzített bomba” a média hullámain.
