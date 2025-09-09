Megható gesztussal tiszteleg a magyar tábor Diogo Jota előtt (frissül)

Hírfolyamunk a Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőről: itt megtalálhatók a meccs előtti legfontosabb hírek, érdekességek. A mérkőzés alakulásáról folyamatosan tájékoztatjuk olvasóinkat.

Diogo Jota emléke előtt tiszteleg a a magyar tábor

Az első hazai mérkőzés előtt a legnagyobb magyar szurkolói tábor, a Carpathian Brigade közleményt adott ki, amelyben leírta, hogy a nyáron elhunyt portugál testvérpárra, Diogo Jotára és André Silvára is szeretnének megemlékezni − tudta meg a Magyar Nemzet.

A Liverpool szurkolói az autóbaleset áldozatául esett Diogo Jotát, a Liverpool portugál válogatott játékosát ábrázoló transzparenst tartanak a magasba az angol labdarúgó Szuperkupáért játszott Crystal Palace - Liverpool döntő mérkőzésen

Fotó: Tolga Akmen / Forrás: MTI/EPA

A Carpathian Brigade azt írja, hogy „a mérkőzés 20-21 perce között szeretnénk tiszteletünk leróni a vendégek közelmúltban tragikusan elhunyt futballistája, Diogo Jota emléke előtt. A vastapshoz várjuk a teljes publikum csatlakozását.”

A válogatott meccse azonban amiatt is különleges lesz, mert a szurkolói tábor egy hatalmas koreográfiával készül, erről a Magyar Nemzet cikkéből tudhat meg többet.

Szoboszlaiék történelmi sikert írhatnak

A magyarok még soha nem tudták legyőzni a portugálokat, sőt, Budapesten mind a négy alkalommal vendégsiker született és hazai gólnak is csak egyszer örülhettek a szurkolók. Ennek tükrében Szoboszlai Dominik azt mondta, hogy aláírná a döntetlent a portugálok elleni meccse – emlékeztet az Origo.

Szoboszlai Dominik az Írország-Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzés után a dublini Aviva Stadionban 2025. szeptember 6-án

Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás: MTI

Portugália ellen az az alapelvárás, hogy mindenki tegye ki a szívét, lelkét, úgy tudjunk lejönni a pályáról, hogy mindent megtettünk. Minőségben a portugál válogatott még előttünk áll, a küzdés, akarat dönt majd. Álom, hogy kijussunk a vb-re, de legalább legyen a playoffra lehetőség”

– vélekedett a Liverpool sztárjátékos, aki kedden találkozhat majd példaképével, az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldóval.

Marco Rossi születésnapján jön a nagy meccs

Marco Rossi számára különleges lesz a Portugália elleni összecsapás, hiszen a magyar válogatott szövetségi kapitánya éppen szeptember 9-én ünnepli 61. születésnapját.

Marco Rossi szövetségi kapitány

Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás: MTI

Ilyen mezben lépnek pályára Szoboszlaiék a portugálok ellen

Szoboszlaiék ezúttal teljesen fehér szerelésben veszik fel a harcot Cristiano Ronaldóékkal.