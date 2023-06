A háromtagú Crystal 1998-ban alakult. Számos sikert értek el az évek alatt, összesen hat stúdióalbumot készítettek. A Crystal egykori énekesnője elválaszthatatlan párt alkotott Kasza Tibivel - az együttesben és a magánéletben is. 2010-ben oszlott fel a zenekar, ami után Lajtai Kati egy időre visszavonult az énekléstől, később pedig énektanárként kezdett dolgozni, több tévés műsorban, köztük a Sztárban Sztárban és a Sztárban sztár leszek!-ben is tanít. Hogy miért lett vége a magánéleti és a szakmai kapcsolatnak is, az kiderül a Hová tűnt legújabb epizódjából.