Földes Eszter színésznő a Hajdú-Bihar Vármegyei Hírportálnak még 2017-ben adott interjújában elmondta, hogy a férje szokta dícsérni és azt szokták mondani egymásnak, hogy te vagy a példaképem; az életem csúcsdísze.

– Ez utóbbit én mondtam neki, és született is már belőle egy dal. Nekem fontos és építő a személyiségemre nézve, hogy Andris segít a föld felé közelíteni, s ott két lábbal állni; abban, hogy összeszedettebb legyek és valami keveset tudjak az élet materiális oldalával kezdeni. Ne csak repkedjek a lelkem hatalmas szárnyain, mert abban zuhanás és fától-fáig csapódás is van. Emiatt biztonságérzetet is ad, utoljára akkor éreztem magam ennyire kiegyensúlyozottnak, amikor gyerek voltam: otthon, a családi fészekben, a felelősség, iskola, különösebb elvárások nélkül életben. Tulajdonképpen óvodásként éreztem ennyire kereknek a világot. András nehezebben beszél az érzelmeiről, de talán én abban segítek neki, hogy könnyebben tudjon repülni. Bizonyos szempontból az ellentétei vagyunk egymásnak és ettől tökéletesen kiegészítjük egymást – mondta akkor a színésznő.

Földes Eszter és Lovasi András szülők, gyermekük 2018-ban született.

A művész házaspár szerelmes fotóját a színésznő facebook oldalán lehet megtekinteni.