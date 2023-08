Budavári Fülöp gyógyító hatású termékek fejlesztésével és közvetítésével foglalkozó magyar cég termékét népszerűsíti. Mindenkinek segítenek, aki szeretne lefogyni.

Budavári Fülöp kreatív fotóval biztat fogyásra. Fotó: Budavári Fülöp facebook oldala

"Közösen együtt harcolunk a kilók ellen" – ismertette Facebook oldalán az influencer, hozzátéve, mindenki tudja róla, hogy kövér kisgyermekként anno meggyűlt a baja a plusz kilókkal.

"Ebből akkor a kiutat egy komplex szemléletváltás hozta. Most is azt gondolom, hogy teljes életmódváltáshoz fegyelemre, változatos étrendre és sportra van ahhoz szükség, hogy az ember jelentősebb, vagy kevésbé jelentős súlyfeleslegtől szabadulhasson meg. Ez bizony sokszor nagyon nehéz, ezért is találnak kifogást sokan, hogy belefogjanak" – tette hozzá.

Egy olyan diétatámogató programot ajánl, amely ígéri, hogy felszabadít a falási rohamoktól, méghozzá természetes és biztonságos módon.

"Lassan egy hónapja használom, a tapasztalataimról hamarosan még részletesebben beszámolok nektek" – tudatta közösségi oldalán.

Budavári Fülöp egy ismert márka könnyű, krémes állagú arckrémjét is ajánlja a követőinek - kedvelőinek. Bevallotta, hogy Mexikóban, a hőségben is ezzel kente arcbőrét.