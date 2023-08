Celebfigyelő 41 perce

Eminemet idén is várták a Szigetre

Tolna vármegyéből is sokan mennek a Sziget Fesztiválra, amely augusztus tizedikén kezdődik. A szekszárdi származású Abaházi Csaba rádiós interjút készített Kádár Tamással, a Sziget cégvezetőjével, aki elárulta: Eminemre idén is vártak, de most sem érkezik.

Mashall Bruce Mathers III, azaz Eminem, amerikai rapper Forrás: Shutterstock

Idén is nagy sztárokat sikerült szerződtetnie a Sziget Fesztiválnak, Davied Guetta augusztus tizenkettedikén, Lorde 14-én, Billie Eilish 15-én lép a Nagyszínpadra. Abaházi Csaba, az Abaházi Presszó műsorvezetője, az Abaházi.RT zenekar frontembere - énekese kifaggatta Kádárt a Szigetről. Mi kell ahhoz, hogy az ember az egyik legnagyobb európai fesztivál vezetője lehessen? El tud lazulni a fesztivál alatt, át tudja adni magát a zenének, hangulatnak, vagy feszülten figyel, hogy minden rendben menjen? Kádár Tamás cégvezető elmondta, hogy az idei évben is tartanak attól, hogy valami nem úgy történik, ahogy eltervezték, valaki megsérül, balesetet szenved, ez sajnos mind benne van a pakliban. Hiszen a Sziget fesztivál csak egyetlen teltházas napján közel százezer ember bulizik együtt. Abaházi Csaba rádiós - énekes és Kádár Tamás cégvezető (Fotó: Facebook) A műsorban az is kiderült, hogy ki az a világsztár, akit mindenki szeretne, hogy elhozzák a Szigetre. Nos, ő Eminem, a világ egyik legismertebb előadója-rappere. Kádár Tamás cégvezető elmesélte, előfordult velük olyan, hogy Eminem leszerződött egymást követő hétvégén megrendezett angol fesztiválokra, ám mikor felkérték, hogy lépjen fel a Szigeten, nekik nemet mondott. Arra hivatkozott, hogy ettől a két fesztiváltól kapott annyi pénzt, hogy sehova máshova nem megy már Európába. – Azt szoktam mondani, hogy mire nekünk összejön Eminem, addigra már nem fog kelleni – tette hozzá nevetve Kádár Tamás cégvezető.

