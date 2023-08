Rózsaszínben a Barbie-n

Katona Henrietta a mozinál

"Come on Barbie lets go to Cinema City. Sikeresen megnéztük a Barbie filmet" – írta követőinek, rajongóinak a közelmúltban Katona Henrietta, a 2021-es Tündérszépek Tolna vármegyei győztese, akiről fotók is készültek a mozinál.

A világ egyik legismertebb játékbabájáról szóló alkotás sokakhoz hasonlóan őt is nagyon érdekelte.

A Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy a pink világot megtestesítő, "rózsaszín film"-nek is nevezett Barbie mozi eladási csúcsokat döntöget.

A lap ismertette, hogy a film alig tizenhét nappal a bemutatása után egymilliárd dolláros (355 milliárd forint) jegybevételt mutatott fel. Az összeg egyben rekorddöntést is jelent, hiszen ezzel Greta Gerwig lett az első nő, aki önálló rendezőként elérte az egymilliárdos mérföldkövet.

A film főszereplője, Barbie alakítója Margot Robbie Ausztráliában született színésznő, Ken babát Ryan Gosling Kanadából származó színész formálja meg.