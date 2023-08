A Borsonline is szemezgetett az írásból. Nos, Babett úgy véli, hogy túl vannak már a vitás éveken a férjével, ugyanakkor meglátása szerint hullámvölgyek nélkül nem életszerű egy házasság.

– Nincs tökéletes kapcsolat, az baromi unalmas lenne! A mélypontok után pedig nagyon tudunk örülni a csendes, nyugodt időszaknak. Nálunk már nincs sok feszültség, ezek a meccselések már lezajlottak. Nem akarok okoskodni, de az biztos, hogy sokat kell beszélgetni egymással – mondta többek közt Köllő Babett színésznő.

Az első évben rengeteget veszekedett a férjével. A gyerekük születése után volt egy mélyebb pontja, nehezen talált vissza önmagához.

– Később, amikor belevágtam a tévézésbe, az Andrást viselte meg: utálta a gondolatát is annak, hogy egy országot beengedünk az életünkbe. Akkor is engem féltett, majd szépen lecsengett az is. Azóta nagyon büszke rám. Az első hét-nyolc évben én szolgáltam ki őt; ma már a férjem a legnagyobb hátországom– mondta Köllő Babett. További részletek a hot! magazinban és a Borsonline-on.