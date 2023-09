A TV2 Mokka című műsorának vendége volt Budavári Fülöp influencer és Dr Hevesi Kriszta pszichológus, írt erről a Ripost.

Régen legalább az iskolából kilépve vége lett a bántalmazásnak, most az internet világában viszont folyamatos a stressz. Az egyik komoly következménye sajnos az öngyilkosság

– mesélte Dr. Hevesi Kriszta, aki azt is elmondta, hogy szakmájából adódóan azt is látja, hogy az ilyen fiatalkori bántalmak hogyan determinálják a felnőttek életét. Nagyon sokaknak meghatározza a párválasztását és a munkaképességét is. Nem mernek belelépni új kapcsolatokba és folyamatosan szoronganak azon, hogy mindent jól csinálnak-e.

A gyerekeknek a jövője múlhat azon, hogy merjenek beszélni arról: őket bántalmazzák.

Budavári Fülöp elmondta, az alapítvány célja: felhívni nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek figyelmét is, hogy van egy közösség, amihez bármikor lehet fordulni.