Forrás: Facebook

"Read the sign on my pants" - írta többek közt közösségi oldalán Budavári Fülöp influencer, amely magyarul ezt jelenti: "Olvasd el a feliratot a nadrágomon!"

Nos, Budavári Fülöp egyszerű farmer - összeállítást visel, zoknival, sportcipővel, mutatva kidolgozott felsőtestének egy részletét.

Mi csak megjelenésének egy bizonyos részét osztjuk meg olvasóinkkal. A felirat, ami nálunk látható: "Stop", ami azt jelenti "Állj meg!".

Azonban lejjebb, az influencer teljes öltözetét megtekintve, folytatódik a felirat, amely csak felnőttkorúaknak ajánlott megtekintésre. Az egész alakos fotó megtalálható az influencer Facebook oldalán.

Budavári Fülöp sokat utazgat szerte a világban, külföldön is inspirálódik, és segíti a fiatalokat a trendi megjelenésben.