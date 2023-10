A legtöbben a 9. B és a 9. C osztályt népszerűsítették, több olimpikon, zenész és magyar sztár is. Előbbieket: Győzike, a Romantic együttes frontembere, Molnár Anikó, televíziós személyiség, Török Lívia, az Exatlon harmadik évadának kihívója, Herendi Gábor, rendező, Gergő alias Prof. Lipcsei, a Punnany Massif prímása és Risztov Éva, olimpiai bajnok, utóbbiakat többek közt: Erős Antónia, televíziós műsorvezető, Rubint Réka, fitneszedző, Takács Kata, a Kőgazdag Fiatalok szereplője, Pumped Gabo, influenszer, Pachert Balázs, a Balazs Kicks tulajdonosa.

Persze a többi osztály sem maradt alul a népszerűségi versenyben, a 9. D osztályért Horváth István országgyűlési képviselő, Kovács Kokó István boxoló, Aranyosi Péter humorista és Nagy Alekosz alias VV Alekosz is bedobta magát, a 9. A osztálynak pedig Csonka András énekes, színész adta a képzeletbeli voksát.

A fiatalok először nyár végén találkoztak az augusztusi gólyatáborban Domboriban. Lukácsi László, a diákönkormányzatot segítő tanár lapunknak elmondta, a három napos rendezvény célja, hogy közösséggé formálódjanak az osztályok, emellett pedig megismerkedjenek a felsőbb évesekkel és leendő tanáraikkal.

Fotó: Kiss A.

– Szeptemberben betanulják és előadják a gyerekek a gólyatáncot, ami tulajdonképpen egy menettánc is egyben, amit idén is a szüretin már a nagyközönség is láthatott – emelte ki Lukácsi László. – A kutatók éjszakája sorozat szintén bekapcsolódik a gólya programba túrával, ez este nyolc órakor indul a gimnázium elől a Bati-kereszt kilátóhoz. Ott az egyik csillagász kolleganő tart előadást, ez körülbelül éjfélig szokott tartani.

Október első heteiben tartják meg a gólyanapokat, melyek a héten szerda, csütörtök és pénteken zajlottak.

– Szerda reggel háromnegyed hétkor téli csizmában, rövid nadrágban és a saját osztályuknak megfelelő gólyapolóban jöttek az idei gólyáink. Reggeli tornával és közös reggelivel - extrém körözöttes kenyérrel indítottuk a napot. A kampány is elkezdődött, amit a közösségi médiában folytathattak a diákok. Külön kiemeltünk, hogy csak olyan módon kampányolhatnak, amelyek nem környezetszennyezőek.

A 9. B osztálynak meghozta a sikert lelkes hozzáállása, osztályukat nemcsak az évfolyam legjobbjának választották ki, de a gólyakirály és királynő címet is az osztályukból induló két tanuló vehette át.