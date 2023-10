"Szorítok Zsu" – írta egyik követője Zsikó Zsuzsanna közösségi oldalán. "Gratulálok Zsuzsika, drukkolok én is, puszi" – bíztatta egy másik. Hangulatjelekkel is kifejezik érzéseiket, küldik nekik a szeretet jelét a szívet, valamint virágokat is.

Mint arról korábban beszámoltunk, Zsikó Zsuzsanna énekesnő egy igazán jó ügy mellé állt. A Szülők a Gyermekekért Alapítvány jótékonysági koncertjén lép fel a Tarsoly zenekarral október huszonkilencedike vasárnap délután négy órától a decsi Református templomban. – Szeretnénk segíteni a decsi Bendegúz Fogyatékkal Élők Nappali Ellátóját, amelynek a fűtésrendszere még mindig használhatatlan – fogalmazott az alsónyéki népdalénekes.

A koncert támogatói jegyára háromezer forint, amelyet elővételben a decsi Bendegúz Fogyatékkal élők nappali ellátójában, valamint a koncerthelyszínen is meg lehet vásárolni.