Hét órán át nyomta a showdert egyszer egy szegedi programon

A tolnai Lovardában lépett fel a hazai stand up ismert alakja, Badár Sándor a Miért pont Ázsia? című műsorával. Interjút is adott, melyben fő kedvteléséről, az utazásokról, kalandozásokról is beszélt. Eddig 57 országban járt, utazásszervezéssel is foglalkozik.

Badár Sándor a tolnai Lovarda színpadán (A szerző fotója) – Hogyan néznek ki a mindennapjai? Rendezettségre, szervezettségre törekszik vagy alakul, ahogy alakul?

– Eléggé ösztönlény vagyok – mondja Badár Sándor –, főleg a fiatalkoromat jellemezte az, hogy az intuícióimra hagyatkoztam. Nem mondom, hogy mindig csak a pillanatnak éltem, de ha felbukkant a láthatáron egy kaland, például egy nagy utazás lehetősége, nem hagytam ki. – Sokfelé járt?

– Eddig 57 országban. – Mikor kezdte az utazgatást?

– Külföldön először 14 éves koromban voltam, belföldön egyedül először hétévesen utaztam, Szigligetre. Rosszul írtam be az ellenőrzőmbe a nyári tábor időpontját, a többiek egy nappal hamarabb elmentek, anyám nem ért rá elkísérni, vonatra szálltam, és elmentem egyedül. Aztán volt verés, de megérte. – Szentesen nőtt fel, a legendás dráma tagozaton végzett a helyi gimnáziumban. Mitől vált ez ilyen híressé? Volt ott valami meghatározó tanáregyéniség?

– Ez egy több száz éves református gimnázium. Korábban a reáltárgyak tanításában volt erős. Sok matematikus, fizikus került ki onnan a világba. Ez a drámai tagozat csak a hab volt a tortán. A mienk volt az első ilyen évfolyam; 1982-ben végeztünk. Várkonyi Zoltán és Bácskai Mihály álmodta meg ezt a képzéstípust. Szerették volna, hogy a vidéki tehetségek ne kallódjanak el, felkészülten felvételizhessenek a Színművészeti Főiskolára. – Az ön útja is odavezetett?

– Nem, mert középiskolás koromban belekóstoltam a színjátszásba, megtapasztaltam annak árnyoldalát is. Azt, hogy nem lesz mindenkiből főszereplő meg bonviván, és a szereposztást korántsem a tehetség dönti el. – Akkor dacból ment el vasutasnak?

– Volt bennem egyfajta bizonyítási vágy, hogy a civil világban is meg tudom állni a helyemet. Semmiképp sem szerettem volna irodában vagy egy futószalag mellett dolgozni. Az már tényleg messze esett az álmaimtól. A vasút viszont kínált viszonylagos szabadságot. – Alapvetően ezek szerint nem a színpadi siker, hanem a szabadág az utazás vonzza?

– Ez később jött. Akkoriban még inkább a helykeresés időszakát éltem. – Mikor találta meg a helyét? Mikor tért vissza a színjátszáshoz?

– Szőke András barátommal, aki szintén szentesi, elkezdtünk filmezni. Ő akkor már benn dolgozott a filmgyárban, s nekem is jutott feladat, ha felmentem Pestre. Eleinte dokumentumfilmeket csináltunk, aztán jöttek a saját játékfilmek. S lassacskán átnyergeltem 13 év vasutaskodás után. – Ez máig így van?

– Filmek nyilván nincsenek mindig, viszont van a stand up, ami többé-kevésbé rendszeres találkozási lehetőség a közönséggel. Úgy próbálom alakítani a dolgaimat, hogy több lábon álljak. A covidos időszak erre rá is kényszerített, amikor két év alatt volt összesen négy fellépésem. Aközben a hobbimat szakmásítottam, vagyis utakat szervezek, utazási tanácsokat adok másoknak. Sok tapasztalatom gyűlt össze e téren az évek során. – A standuposok nagy dumások. Önnek mennyi a csúcsa? Mennyit beszélt legtöbbet egyfolytában?

– Több mint hét órát egy szegedi fellépésen. Délután négykor elkezdtem és éjjel 11 óra 26 perckor fejeztem be. Gyakorlatilag megállás nélkül. Óránként megittam egy korsó sört, aztán nyomtam tovább… – Hogyan születnek a szövegei? Kidolgozza, leírja őket, vagy menet közben formálódnak előadásról előadásra?

– Soha nem írom le. Könyvet már írtam, négyet is, de az előadásaim a fellépések során alakulnak ki. Figyelem a közönség reakcióit, bevillannak új ötletek, s ha jól sülnek el, újra felhasználom őket. – Nem kerülhető el a klasszikus kérdés: színpad vagy film?

– Mindkettőnek megvannak a sajátosságai, szépségei. A film, a színdarab egy közösségi játék. Több színész alkalmazkodik egymáshoz, a rendezőhöz, a közönséghez. Közösen kell dolgozni a sikerért, a felelősség megoszlik. A standupos maga áll a pódiumon, övé a taps, de a kudarc is. Ha tetszik amit csinál, annak elmegy a híre és meghívják máshova is. Ha leszerepel, akkor nem sokat szerepel. Karinthy-gyűrűs humorista Badár Sándor 1964-ben született Jászberényben. Három éves volt, amikor a családja Szentesre költözött. A helyi gimnáziumban érettségizett, 1982-ben, a legendás dráma tagozatra járt. Utána 13 évet a MÁV-nál dolgozott, majd filmezni kezdett Szőke Andrással. A rögtönzés mestere. A Dumaszínházban 2003 óta lép fel. Vidékre is gyakran hívják, Tolnán a múlt héten adott műsort. Több mint negyven filmben játszott, négy könyvet írt. Munkásságát egyebek mellett Karinthy-gyűrűvel (2013) is elismerték. Fia Badár Tamás, bűvész. Fontosabb filmjei: Vattatyúk (1990), Roncsfilm (1992), Európa Kemping (1992), Kiss Vakond (1993), Citromdisznó (1993), Nyugattól keletre, avagy a média diszkrét bája (1993); Gengszterfilm (1998), A Hídember (2002); Kontroll (2003), Zsiguli (2004), Nyócker! (2004); Csudafilm (2005), Hasutasok (2006), Egy bolond százat csinál (2006), Buhera mátrix (2007); Lora (2007); Bakkermann (2007); Megy a gőzös (2007), Papírkutyák (2009); Ízig-vérig (2019), Mintaapák (2021), Marsra magyar! (2023).

